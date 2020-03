Coronavirus: application ou cellules téléphoniques pour suivre les mouvements des Italiens

L ‘urgence coronavirus il ne semble pas se calmer dans notre pays et malgré les interdictions de se déplacer si ce n’est pour des besoins réels, il y a encore beaucoup d’Italiens qui continuent à envahir les parcs et les rues de la ville. Pour cette raison, l’idée du gouvernement est de suivre ses déplacements avec une appli suivant l’exemple Corée du Sud qu’après avoir été le pays avec les cas les plus positifs après la Chine, est rapidement descendu dans le classement. En plus de l’application, l’idée est également de suivre les citoyens qui ne respectent pas les interdictions de quitter la maison, en utilisant des cellules téléphoniques.

Le conseiller pour la recherche, l’innovation, les universités, l’exportation et l’internationalisation de la Lombardie, Fabrizio Sala, a-t-il expliqué, à partir des données cellulaires, il y a toujours un nombre excessif de déplacements dans la région, invitant la population à rester chez elle autant que possible.

Une idée faite par le gouverneur de la région de Lombardie Attilio Fontana, qui souligne qu’il ne s’agit pas d’un Big Brother public.

Seul le grands débits, il n’y a pas d’identification et pas de volonté de contrôle: nous voulons juste comprendre combien de téléphones mobiles se déplacent dans la région “.

Cependant, les autorités sont prudentes, car les questions de confidentialité sont au premier plan. Le garant Antonello Soro dit:

Jusqu’à présent, j’ai lu de nombreuses références génériques à l’expérience coréenne et, plus timidement, chinoise. Nous devons connaître des propositions plus définies.

Je me limite à observer que ces expériences ont mûri dans des systèmes avec peu d’attention, quoique à un degré différent, libertés individuelles. Et en tout cas, je manque l’utilité d’une surveillance généralisée qui ne devrait pas être obtenue à la fois par une gestion efficace et transparente d’une si grande quantité de données, et par un test de diagnostic conséquent également généralisé et synchronisé “.