Coronavirus: Arcadia est la dernière à fermer temporairement les 500+ magasins

Le groupe Arcadia est devenu la dernière grande chaîne de magasins de détail à annoncer la fermeture temporaire de toutes ses 500 plaies et plus à travers le Royaume-Uni et l’Irlande au milieu de la crise des coronavirus.

Un porte-parole de l’empire de vente au détail de Sir Philip Green a confirmé que le personnel du magasin n’était pas licencié et qu’il paierait son salaire habituel.

Cependant, il a déclaré que la société mère des détaillants de mode Topshop, Topman, Miss Selfridge, Dorothy Perkins, Evans et Burton continuerait de “revoir la situation”.

«La santé et le bien-être de nos employés, clients et communautés restent notre priorité absolue et nous continuons de suivre de près les directives gouvernementales», a déclaré Arcadia.

«Conformément à de nombreux autres détaillants, le groupe a pris la décision difficile de fermer jusqu’à nouvel ordre tous nos magasins à partir de 16 heures cet après-midi. [March 20].

«Tout le personnel du magasin reste employé pendant cette période et recevra son salaire normal pour mars plus tout paiement d’heures supplémentaires en suspens, après quoi nous examinerons cette situation et nous tiendrons nos équipes du magasin à jour.

«Entre-temps, nous nous concentrerons sur nos plateformes numériques et sociales pour maintenir l’engagement de nos clients pendant cette période difficile.»

Les fermetures temporaires de magasins interviennent alors qu’Arcadia est au milieu d’une restructuration majeure par le biais d’une CVA, qui a déjà vu fermer définitivement au moins 12 magasins depuis la saison des échanges de Noël.

Néanmoins, le géant du commerce de détail n’est pas le seul à annoncer des fermetures temporaires de magasins lorsqu’un verrouillage imposé par le gouvernement n’est pas en place comme dans les pays européens voisins.

Clarks, l’une des plus grandes entreprises de vente au détail privées au Royaume-Uni, a été le premier grand détaillant britannique à avoir annoncé la fermeture de magasins en raison de la pandémie de coronavirus.

Ikea, qui emploie environ 11 000 personnes dans 22 magasins au Royaume-Uni, est un autre détaillant qui a annoncé des fermetures temporaires de magasins.

TK Maxx a également fermé ses 349 magasins jusqu’à nouvel ordre, tout comme Stablemate Homesense et ses 78 magasins.

Les grands magasins Fenwick et Selfridges ont également fermé leurs magasins.

Le détaillant de vêtements de sport Sweaty Betty a temporairement fermé tous ses magasins à l’international, y compris ses 50 magasins au Royaume-Uni, et Oxfam a fermé ses plus de 600 magasins caritatifs dans la rue jusqu’à nouvel ordre.

D’autres détaillants qui ont annoncé des fermetures temporaires de magasins incluent Boden, Nike et Calvin Klein.

Pendant ce temps, Apple a annoncé qu’il fermerait tous ses magasins en dehors de la Chine jusqu’à nouvel ordre.

