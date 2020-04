Coronavirus arrive sur le marché du Bitcoin et de la cryptographie

L’ancien PDG de Bakkt liquide ses propriétés au milieu du Coronavirus

Cette édition de Quick News nous montre comment la pandémie qui affecte le monde, le Coronavirus, frappe également Bitcoin et l’ensemble du marché de la cryptographie. Personne n’échappe à cette situation, des crypto-monnaies aux investisseurs, comme les premières nouvelles d’aujourd’hui.

Kelly Loeffler (R-GA), ancienne PDG de Bakkt, liquide ses propriétés avec son mari. Notant qu’il le fait après des accusations de délit d’initié lors du krach boursier induit par le coronavirus.

Dans un tweet, Loeffler a annoncé qu’elle et son mari Jeffrey Sprecher, PDG d’ICE, liquident leurs propriétés dans des comptes pour se concentrer sur la résolution de la situation du coronavirus.

Mon mari et moi liquidons nos avoirs dans des comptes gérés. Je ne fais pas ça parce que je le dois. Je le fais pour aller au-delà de la distraction et remettre l’accent sur le travail essentiel que nous devons tous faire pour vaincre le coronavirus. https://t.co/pdagq4E6Uf #gapol #gasen

– Kelly Loeffler (@KLoeffler) 8 avril 2020

L’ancien PDG de Bakkt a également publié un article d’opinion dans le Wall Street Journal. Soulignant que leur action n’est pas causée par les exigences du Sénat, mais plutôt par un ferme engagement à vaincre le coronavirus.

Loeffler a ajouté qu’il rendra compte de toutes les transactions dans le rapport public périodique des transactions:

Je prends des mesures pour aller au-delà de la distraction et me recentrer sur le travail essentiel que nous devons tous faire pour vaincre le coronavirus.

Bien que les règles d’éthique du Sénat ne l’exigent pas, mon mari et moi liquidons nos avoirs dans des comptes gérés et passons aux fonds négociés en bourse et aux fonds communs de placement.

Je signalerai ces transactions existantes dans le rapport de transaction périodique que je soumettrai plus tard ce mois-ci.

Cependant, les accusations d’abus de position et d’utilisation d’informations privilégiées pour vos décisions financières se poursuivent. Par conséquent, Bakkt est touché par le Coronavirus grâce à son ancien PDG.

Les escroqueries Bitcoin affirment qu’il s’agit du prince Harry Charles et de sa femme Meghan Markle

Une escroquerie commerciale de Bitcoin (BTC) a revendiqué l’implication du duc et de la duchesse de Sussex. Le prince Harry Charles Albert David et son épouse Meghan Markle.

Selon un rapport publié le 9 avril par The Mirror, le couple royal est apparu dans un faux article de la BBC où il a fait l’éloge d’un système d’échange de Bitcoin.

Les fausses nouvelles affirmaient que le couple a parlé lors d’une émission de télévision d’un “vide de richesse” qui peut “transformer n’importe qui en millionnaire en trois ou quatre mois”. Notant que toute la situation se produit au milieu du chaos du Coronavirus.

Selon le faux article, le plan jouerait un rôle dans les intentions très réelles du couple de prendre du recul en tant que membres de la famille royale et de devenir financièrement indépendants.

Un rapport fait l’éloge de l’arnaque bien connue de Bitcoin Evolution:

“Ce qui nous a permis de réussir, c’est de saisir de nouvelles opportunités rapidement et sans hésitation, et actuellement notre argent numéro un est un nouveau programme de trading automatisé de crypto-monnaie appelé Bitcoin Evolution. C’est la plus grande opportunité que nous ayons jamais vue pour construire rapidement une petite fortune. Nous exhortons tout le monde à revoir cela avant la fermeture des banques. »

Coin Center appelle les utilisateurs à protéger leurs ordinateurs portables

Le groupe de défense des crypto-monnaies à but non lucratif Coin Center a appelé la communauté à développer des réponses basées sur la technologie.

Cela en réponse à la pandémie de coronavirus, qui frappe le Bitcoin et les crypto-monnaies sous différents angles. Dans ce cas, le Coin Center cherche à protéger les libertés civiles et la vie privée.

Dans une publication récente, le directeur de recherche du centre, Peter Van Valkenburgh, a examiné les propositions récentes de la Fondation Zcash.

“Il est de notre devoir en tant que communauté de technologues d’être vigilants contre l’imposition de technologies d’identité et de suivi qui pourraient, à long terme, compromettre notre autonomie et notre vie privée”, a écrit Van Valkenburgh.

Digital Galaxy prévient de nouvelles baisses à mesure que le coronavirus progresse

La banque de crypto-monnaie Mike Novogratz, qui a subi une autre perte au dernier trimestre de 2019, a averti les investisseurs que le Coronavirus est susceptible de contribuer à de nouvelles baisses en frappant durement Bitcoin.

Galaxy Digital a annoncé mercredi une perte nette de 32,9 millions de dollars au quatrième trimestre 2019.

La branche commerciale de la banque commerciale a subi la grande majorité des pertes.

