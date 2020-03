Coronavirus: Asda fait un don de 5 millions de livres à des associations caritatives; le personnel reçoit une prime salariale

Asda est également devenue la dernière épicerie à étendre les heures d’ouverture des magasins aux travailleurs du NHS.

// Asda fait un don de 5 millions de livres sterling aux banques alimentaires et aux associations caritatives FareShare et Trussell Trust

// Il a également étendu les heures accessibles aux travailleurs du NHS

// Le personnel du magasin et de la distribution d’Asda qui n’a pas besoin de s’auto-isoler recevra une semaine supplémentaire de salaire en juin en guise de remerciement

Asda est devenue la dernière épicerie à proposer une heure de magasinage dédiée aux travailleurs du NHS, tout en faisant un don de 5 millions de livres sterling à des œuvres de bienfaisance et en accordant une prime aux travailleurs des magasins et de la distribution.

Asda a déclaré que son don ira à des partenaires caritatifs FareShare et au Trussell Trust pour aider les personnes les plus vulnérables du pays à travers la pandémie de Covid-19.

L’épicier Big 4 a déclaré que le don fournirait plus de quatre millions de repas aux familles pauvres touchées par le virus et donnerait à plus de 3000 organisations caritatives la possibilité d’accéder à de la nourriture gratuite au cours des trois prochains mois alors qu’elles luttent pour lutter contre les impacts de la pandémie en leurs communautés.

LIRE LA SUITE:

Le don du supermarché aidera également les réseaux de FareShare et du Trussell Trust alors qu’ils connaissent une énorme augmentation de la demande au cours des prochains mois, alors que des personnes plus vulnérables se tournent vers les banques alimentaires.

Asda investit également dans la logistique et les services de soutien qui permettront aux organismes de bienfaisance de soutenir les familles pendant la crise des coronavirus, notamment en finançant le téléphone et en ligne et les systèmes de livraison de nourriture pour les personnes n’ayant pas les moyens d’acheter de la nourriture, ainsi qu’en soutenant le recrutement de 20 000 volontaires pour soutenir les banques alimentaires.

Asda n’est pas la première à faire un don important à des organisations caritatives pendant la crise des coronavirus, Aldi, Lidl, le John Lewis Partnership, Co-op et Marks & Spencer annonçant déjà leurs propres initiatives respectives avec FareShare, Trussell Trust et Neighbourly.

«Ce sont les moments les plus extraordinaires et je suis pleinement conscient de notre responsabilité d’aider à nourrir la nation – à la fois en gardant nos étagères approvisionnées et les livraisons en mouvement – mais aussi en offrant des opportunités d’emploi où nous le pouvons et en soutenant nos partenaires caritatifs pour aider le plus vulnérables dans nos communautés », a déclaré le directeur général d’Asda, Roger Burnley.

Pendant ce temps, les membres du personnel d’Asda qui travaillent dans les ateliers ou dans les centres de distribution recevront une prime d’une semaine supplémentaire en juin pour les remercier de leurs efforts alors qu’ils travaillent sans relâche pour garder les étagères remplies pour les clients pendant la crise.

«Les efforts que mes collègues vont apporter à nos clients chaque jour sont fantastiques, et nous continuerons de reconnaître leurs efforts partout où nous le pouvons», a déclaré Burnley.

«Je tiens également à remercier nos incroyables clients qui continuent de faire des dons à nos chariots de banque alimentaire et qui continuent de penser aux autres, même en ces temps inquiétants.»

En outre, Asda a déclaré qu’elle accordera désormais la priorité aux travailleurs du NHS dans les grands magasins tous les lundis, mercredis et vendredis avec une heure de magasinage dédiée de 8 h à 9 h.

Parmi les autres épiciers qui ont mis en place des heures de magasinage réservées aux travailleurs du NHS, citons Sainsbury’s, Tesco, Morrisons et Marks & Spencer.

L’épicier Big 4 demande également que, dans la mesure du possible, les clients utilisent la carte et le mode de paiement sans contact afin de réduire la quantité d’argent que leurs collègues traitent, et donc de réduire le risque de transmission de Covid-19.

«Nous avons tous la responsabilité claire de prendre soin les uns des autres pendant cette crise, en particulier nos groupes les plus vulnérables», a déclaré Burnley.

“J’ai été encouragé de voir comment nos clients ont respecté cet accès prioritaire et je suis donc fier de pouvoir l’étendre à des jours plus réguliers et également inclure nos incroyables collègues du NHS peuvent accéder à nos magasins avec un peu plus de facilité.”

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette