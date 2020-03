Coronavirus: Asda ferme les comptoirs et les produits de rations

Nous prenons nos responsabilités pour répondre au Coronavirus – Covid 19 très au sérieux. “- PDG d’Asda, Roger Burnley

// Asda réduit les heures d’ouverture et les produits alimentaires en réponse à une épidémie de coronavirus

// L’épicier ferme également ses cafés et comptoirs à pizza en raison de la pandémie

Asda a rejoint le nombre croissant d’épiciers introduisant de nouvelles mesures dans les magasins et en ligne pour lutter contre le pademic actuel des coronvirus.

Le PDG de l’épicier, Roger Burnley, a déclaré dans une lettre en ligne qu’Asda a «mis en place une limite sur le nombre d’articles qui peuvent être achetés pour s’assurer que chacun puisse obtenir ce dont il a besoin».

Asda a également pris la décision de fermer temporairement les magasins ouverts 24h / 24 entre minuit et 6 heures du matin pour mieux aider à réapprovisionner les étagères, dans un mouvement similaire à Tesco qui a réduit ses heures d’ouverture plus tôt dans la semaine.

«Je voulais personnellement vous rassurer sur le fait que nous travaillons très dur pour garder nos étagères bien approvisionnées et servir votre communauté», a-t-il déclaré.

L’épicier «travaille 24 heures sur 24» pour essayer de garder les produits disponibles, y compris le désinfectant pour les mains, les produits de nettoyage et les préparations pour nourrissons.

“Je vous demanderais également d’essayer de faire vos achats de manière responsable et de ne pas acheter plus que nécessaire pour que tout le monde, y compris les plus vulnérables, ait accès à l’essentiel.”

Le supermarché est sur le point de fermer temporairement ses cafés et comptoirs à pizza pour «libérer de la place pour ses collègues» dans ses entrepôts et garder les étagères remplies.

Il a demandé aux acheteurs d’être patients avec leurs collègues “alors qu’ils essaient de faire de leur mieux en ces temps sans précédent.”

Il a également demandé à ses nettoyeurs de se concentrer sur un nettoyage plus fréquent dans les «zones à fort trafic».

L’épicier a déclaré que sa demande pour les achats en ligne a augmenté et a demandé aux acheteurs d’être flexibles dans les délais de livraison ou de collecte.

“Nous avons veillé à ce que nos chauffeurs disposent tous d’un spray désinfectant afin de s’assurer en permanence qu’ils sont en mesure de garder vos achats et les sacs propres et hygiéniques.”

