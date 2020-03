Coronavirus, aucune mesure concrète d’Ecofin. Seules les déclarations d’intention

Comme cela s’est produit hier sommet des ministres des finances du G7 même de la conférence extraordinaire d’aujourd’hui sur Ecofin, seuls des espoirs et des déclarations d’intention ont émergé quant à la possibilité de lancer une aide économique de l’Union européenne pour atténuer les effets négatifs du coronavirus sur l’économie.

Comme indiqué dans le communiqué de presse de l’Eurogroupe de Mário Centeno président de l’Eurogroupe “Cette flambée a un impact négatif sur l’économie mondiale, mais l’ampleur et la durée du problème sont encore incertaines à ce stade. Nous suivons de près la situation et je vous assure que les efforts ne seront pas épargnés pour contenir la maladie, fournir des services de santé et des systèmes de protection civile pour soutenir la population dans les zones les plus touchées et protéger nos économies de nouveaux dommages “.

Centeno a ensuite précisé que “la réunion d’aujourd’hui était le première occasion de partager des informations sur les mesures prises aux niveaux national et européen pour répondre à cette épidémie. L’impact du virus a frappé particulièrement durement certaines zones et la réponse a été différenciée. Nous avons salué les mesures prises dans certains États membres et l’action politique de la Commission européenne. “

La note de Bruxelles souligne le fait qu’étant donné l’impact potentiel sur la croissance, elles des réponses coordonnées en Europe et tous les instruments politiques appropriés seront utilisés réaliser une croissance forte et durable et se prémunir contre de nouveaux risques de baisse.

«Nous sommes prêts à prendre de nouvelles mesures politiques – poursuit Centeno – Cela inclut des mesures fiscales, le cas échéant, car elles peuvent être nécessaires pour soutenir la croissance. Le nôtre Le cadre des règles fiscales offre la souplesse nécessaire pour tenir compte d’événements inhabituels indépendants de la volonté du gouvernement.

Centeno souligne ensuite qu ‘”il appartient à la Commission européenne de mettre en œuvre ces règles et d’évaluer les demandes des États membres. Pour être précis, dans le règles du pacte de stabilité et de croissance, cette clause permet une dérogation temporaire à la trajectoire d’ajustement, tout en préservant la viabilité budgétaire. Cette clause peut être utilisée, à condition qu’il soit démontré que la dépense supplémentaire est liée à l’événement inhabituel et si elle n’est que de nature temporaire. Nous avons chargé nos membres de travailler sur des options politiques en collaboration avec les institutions pour nous permettre d’avoir une discussion structurée lors de nos réunions de la mi-mars. “

Centeno conclut que la situation et toute autre mesure, proportionnelle aux risques, seront réévaluées au fur et à mesure qu’elles se présenteront. Cela couvrira l’ensemble gamme de politiques budgétaires, financières et structurelles qui sont importants pour sauvegarder le bien-être des citoyens et atténuer les effets négatifs du coronavirus sur la croissance.