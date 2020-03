Coronavirus: avec la quarantaine, il est temps de penser à économiser

L’Italie est en quarantaine pour tenter d’endiguer laépidémie de coronavirus. L’occasion de réaliser une série d’actions qui ne peuvent généralement pas être prises dans la vie quotidienne. Parmi ceux-ci on retrouve également l’optimisation des dépenses journalières et l’amélioration des services déjà disponibles. C’est SosTariffe.it qui a établi un décalogue des actions à mener dans ces jours d’arrêt obligatoires. Voyons voir ce qu’ils sont.

Lumière et gaz: il est temps de passer au marché libre

En général, il y a une tendance à ne pas changer de fournisseur d’électricité et de gaz pour la maison, quel que soit le type de service, par manque de temps. C’est pourquoi l’heure actuelle est le meilleur moment pour choisir de passer au marché libre de l’électricité et du gaz naturel. La migration deviendra obligatoire pour tous à partir du 1er janvier 2022, date à laquelle la fin de la Grande Protection prendra fin, mais ceux qui choisissent de faire la transition du marché protégé vers le marché libre ont, aujourd’hui, la possibilité d’économiser jusqu’à 250 euros. Parmi les frais fixes mensuels, il y a aussi ceux liés au tarif Internet à domicile. Aujourd’hui – révèle SosTariffe.it – ​​différents types de solutions d’amélioration sont disponibles avec lesquelles, pour moins de 30 euros par mois et avec l’activation du nouvel abonnement directement en ligne, elles donnent la possibilité de naviguer à des vitesses plus élevées, grâce à la puissance du type fibre optique FTTC ou FTTH.

Économisez de l’argent sur la téléphonie mobile

Une excellente idée, même en ces jours d’arrêt forcé, est de modifier le taux de votre carte SIM. De nombreuses offres sont proposées à des prix très bas qui vous permettent de conserver votre numéro grâce à la portabilité et d’activer des promotions qui incluent un forfait tout compris, c’est-à-dire avec des minutes, SMS et trafic de données en même temps. Depuis de nombreuses années, les prix des offres pour les nouveaux clients sont stables contre une augmentation significative des Go inclus dans le tarif (dernière estimation SOStariffe.it enregistre un + 13% par rapport à 2019).

Il est temps de souscrire une assurance

Si, bien sûr, le voyage est la dernière de nos pensées en ce moment, pensez au nombre de fois où vous vous êtes retrouvé le dernier à devoir réserver des vacances et dépenser beaucoup. Profiter de la situation actuelle est une bonne excuse pour commencer à planifier le prochain départ, en le planifiant dans les moindres détails, par exemple en considérant la possibilité d’activer une politique de voyage qui inclut l’option d’annulation à l’intérieur.

Toujours dans le domaine de l’assurance, vous pouvez consulter vos polices auto et moto présentes dans la famille, en comparant les meilleures offres du marché. Enfin, cela pourrait transformer le temps supplémentaire en une bonne occasion de penser à l’assurance habitation, qui comprend diverses protections, supposées pour le bien de l’environnement domestique et de toute la famille. Encore une fois, quelques clics et minutes suffiront pour le faire, bien dépensé en ligne.

Investissez vos économies de manière rentable

Avoir plus de temps à votre disposition pourrait devenir un bon moment pour mettre en pratique une meilleure planification de l’épargne. Comme, comment? Par exemple, en évaluant un nouveau compte bancaire, vous pouvez économiser sur les frais annuels et les dépenses traditionnelles en choisissant de vous abonner à un compte bancaire en ligne, auquel toutes les cartes de paiement disponibles sont généralement liées, des cartes de débit aux cartes de crédit, jusqu’au prépayé . Enfin, ceux qui ont des sommes d’argent un peu plus importantes et qui voudraient éviter de les voir s’éroder au fil des ans, pourraient envisager de les investir dans un compte de dépôt.