Coronavirus: Banca Mediolanum fait un don de plus d’un million d’euros aux hôpitaux

Plus d’un million d’euros entièrement reversés aux hôpitaux de première ligne dans l’urgence sanitaire COVID-19 par Banca Mediolanum. Depuis le premier don à ASST Fatebenefratelli Sacco à Milan le 4 mars, la banque a apporté de nouvelles contributions directes et indirectes.

Dons Banca Mediolanum

En détail, en faveur de la Fondation IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, la Banca Mediolanum alloue 200 000 euros pour l’achat direct de machines de ventilation artificielle et de radiographie pulmonaire qui seront ensuite reversées à l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Pavie.

Un autre don, d’un montant de 200 000 euros, est destiné à la Fondation IRCCS Ca ‘Granda Hospital Maggiore Policlinico de Milan pour l’achat d’équipements pour les nouveaux espaces du service de soins intensifs. Chez ASST Fatebenefratelli Sac de Milan au lieu de cela, 662 000 euros ont été donnés, dont 240 000 euros directement de la Banque et 422 000 euros par le biais d’une levée de fonds, commencée début mars. Grâce à la collecte de fonds, cinq machines ont été achetées, identifiées directement par l’hôpital milanais, pour le service de microbiologie, virologie et bio-urgences, dirigé par le professeur Mariarita Gismondo.

La collecte de fonds se poursuit, toujours au profit de l’hôpital Sacco, lit la note, dans le but de renforcer l’aide aux unités opératoires des maladies infectieuses, du professeur Massimo Galli et du Dr Giuliano Rizzardini et des soins intensifs du Dr Emanuele Catena.

Les détails du don sont les suivants: IBAN IT97O0306234210000001901901, payable à Banca Mediolanum, causal “Coronavirus Emergency”.

Les activités de Banca Mediolanum s’ajoutent à ces initiatives Fondation Mediolanum Onlus qui s’est engagé avec la Fondation Vittorio Polli et Anna Maria Stoppani à doubler les 60 000 premiers euros qui seront collectés sur le réseau de cadeaux pour soutenir les soins intensifs à l’hôpital Buzzi de Milan. Massimo Doris, PDG de Banca Mediolanum, commente:

«Nous collectons, avec un sens des responsabilités, les appels de la Policlinico San Matteo de Pavie et de la Policlinico de Milan, qui ont un besoin urgent de machines de sauvetage pour combattre le Coronavirus. Mais les appels se multiplient, chacun est appelé à apporter sa propre contribution au soutien de toute la communauté. Alors gardons-le ouvert collecte de fonds qui financera un autre projet de l’hôpital Sacco “.