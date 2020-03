Coronavirus: battant pour les travailleurs indépendants, 8 sur 10 se plaignent d’une forte baisse d’activité. Les secteurs les plus touchés

Quel est l’impact Coronavirus sur les professionnels italiens et comment influencera-t-il les décisions du gouvernement sur le travail indépendant? ProntoPro.it, le portail italien pour la demande et l’offre de services professionnels, a tenté de demander directement aux entreprises et aux travailleurs inscrits sur le portail, dans les heures qui ont immédiatement suivi l’annonce que l’ensemble du territoire italien deviendrait une “zone rouge”.

Plus de 3 000 professionnels ont répondu à l’appel. Un échantillon très hétérogène de travailleurs employés dans plus de 500 catégories de services, des plombiers aux avocats, en passant par les psychologues, les peintres, les électriciens et les entraîneurs personnels.

83% des personnes interrogées souligne que le Le coronavirus a eu un impact négatif sur son travail générant une baisse substantielle, pour la 63% des professionnels travaillent en forte baisse, les 20% restants ont perçu une baisse légèrement plus douce mais toujours significative.

Concernant les moyens que l’Etat pourrait mettre à disposition pour faire face à la crise, les professionnels établissent leur propre classement des priorités. En premier lieu, nous trouvons le demande d’indemnisation pour non-travail paramétrée sur la période effective de suspension de l’activité, suivie de la proposition de suspendre ou de reporter le paiement des impôts, factures, primes d’assurance jusqu’à la fin de la crise. En tant que tiers freelances de filet de sécurité sociale ils choisissent la suspension des hypothèques pour les entreprises accordées par des institutions dédiées.

Dans l’immédiat, la suspension des prêts immobiliers et l’extension des appels à mesures incitatives du ministère du Développement économique semblent moins immédiates pour sortir de la crise.

Comment le travail change au temps du Coronavirus

Analysant la réaction des entreprises composées de plusieurs salariés, l’enquête montre que 1 entreprise de services sur 4 a réussi à organiser son personnel en smartworking, tandis que les autres ont choisi de ne pas faire de changements (37,6%) ou d’envoyer leur personnel en vacances (37%).

Les entreprises qui ont décidé d’agir pour protéger leur environnement de travail l’ont fait à travers les mesures de précaution suivantes: 83% des professionnels ont partagé avec leurs employés des informations sur la prévention de la contagion, 68% ont appliqué des lignes des entretoises pour le respect des distances entre les personnes et les milieux de travail aseptisés, 60% ont fourni des masques et des gants et 55% ont régulé l’afflux de salariés. Une petite partie des professionnels interrogés a déclaré qu’ils ne mettront en œuvre ces mesures que dans les prochains jours.

La carte de la baisse des engagements et des secteurs les plus touchés

Pouilles, toscane et Lazio sont les régions les plus touchées par la propagation du coronavirus, les professionnels ont vu le travail baisser de façon spectaculaire ici. En dépit d’être l’un des territoires de l’épidémie de la maladie, la Vénétie a estimé aujourd’hui une baisse inférieure à la moyenne nationale. Ligurie, Abruzzes et Trentino Alto Adige régions avec une situation légèrement meilleure, mais toujours caractérisée par une baisse de la demande.

Les secteurs les plus touchés sont ceux liés à organisateurs d’événements et de fêtes: les demandes de planificateurs de mariage, de services de restauration, de DJ et de groupes ont pratiquement cessé; la location de véhicules a également été gravement interrompue, tout comme le monde entier des cours privés consacrés à la musique, aux langues étrangères et aux cours.

L’organisation de cours en ligne est une solution que beaucoup envisagent, mais c’est une alternative qui n’est pas toujours facile à mettre en œuvre.

Comptables et avocats, mais aussi les pigistes qui proposent des services liés à la réparation de téléphones et tablettes et au monde du jardinage semblent avoir moins souffert.