Coronavirus, Benetti (GAM): “Certains doutes que la politique monétaire sert à le contrer”

4 mars 2020, par Alessandro Chiatto

Le Super mardi américain a vu le vainqueur sortir Joe Biden, qui sera très probablement le prochain challenger Donald Trump à la course à la Maison Blanche. Nous avons essayé de mieux nous comprendre, entre autres, avec Carlo Benetti, spécialiste du marché de GAM Italia, qui a parlé lors du streaming en direct “Super Tuesday, la réaction des marchés”: “Wall Street avait craint Donald Trump il y a quatre ans, mais le la peur avait duré quelques jours. Ensuite, les marchés ont explosé et fonctionnent toujours aujourd’hui. Biden est préférable en tant qu’opposant à Bernie Sanders, mais il est difficile de dire si les marchés préfèrent la certitude de Trump dans son imprévisibilité ou la solidité de Biden qui, dans l’ensemble, ramène le long écho de la présidence d’Obama. ” Un commentaire également sur le déménagement du Réserve fédérale réduire les taux d’intérêt surprise comme mesure pour soutenir l’économie américaine pendant et faire face à la situation causée par le coronavirus: «Ce fut un effet de surprise pour trois raisons: premièrement, parce qu’il n’a pas attendu la réunion mensuelle , ce qui ne s’est pas produit depuis 2008; il n’y a pas de chiffres économiques particuliers qui aient enregistré une tendance si négative qu’ils nécessitent une intervention automatique; enfin, une coupure de 50 points de base en un point. Ces trois raisons de surprise vont de pair avec la perplexité d’utiliser un instrument tel que la politique monétaire pour contrer un phénomène comme l’urgence sanitaire et ses effets sur l’économie réelle, probablement moins efficace que ceux de la politique budgétaire. En outre, juste sur l’insistance de Trump, la réponse immédiate de la Réserve fédérale dirait qu’elle n’aide pas la crédibilité de la banque centrale américaine sous la direction de Jerome Powell».

