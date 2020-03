Coronavirus Bitcoin Weather Predictions

Ces derniers jours, la volatilité a été la principale caractéristique du marché Bitcoin. Assister à des montées et des chutes spectaculaires sur le marché de la cryptographie en quelques heures. Cela rend l’avenir de la crypto-monnaie assez difficile à prévoir. Raison pour laquelle nous vous proposons aujourd’hui plusieurs prévisions météo Bitcoin de Coronavirus. Pour que ce soit la voix des experts qui nous guide dans ce moment d’incertitude.

Prédictions Bitcoin dans le coronavirus sur deux côtés

Prédictions Bitcoin optimistes: Pompliano et Zhao

Bien sûr, comme c’est toujours le cas au sein de la communauté cryptographique, il n’y a pas de consensus sur ce que l’avenir réserve au prix du Bitcoin. Les analystes se divisent en deux domaines très différents. Celui des optimistes qui estiment que le prix du Bitcoin a encore beaucoup de marge pour augmenter. Et les pessimistes qui ont misé sur son effondrement.

Les optimistes sont deux des figures les plus importantes du monde de la cryptographie. D’une part, nous avons Changpeng Zhao, PDG et fondateur de l’échange de crypto Binance, et l’une des figures les plus reconnues et respectées de la communauté crypto.

Pour Zhao, le prix du Bitcoin va se renforcer dans les mois à venir. Fonder son analyse sur les actions des gouvernements occidentaux, qui ont promis des packages incitatifs de plusieurs millions de dollars pour stimuler leurs économies en temps de Coronavirus. Introduire une énorme quantité de liquidité monétaire sur le marché.

Ainsi, selon Zhao, cette augmentation spectaculaire de la masse monétaire, sans augmentation comparable de la demande, entraînera une perte rapide de valeur de la monnaie Fiat. Ce qui renforcerait les monnaies alternatives comme le Bitcoin, entraînant une augmentation de son prix.

Une position partagée par Anthony Pompliano, pour qui les promesses de liquidité illimitées de la Fed sont une recette parfaite pour l’inflation. Dont le principal effet, selon le fondateur de Morgan Creek Digital, sera de mettre fin au règne de l’argent Fiat et de faire place aux crypto-monnaies.

Enfin, un autre des grands optimistes de ces prédictions Bitcoin au moment du Coronavirus est Tim Draper. Et c’est que, pour l’investisseur milliardaire, une fois la crise sanitaire provoquée par le Coronavirus passée, les banques et les gouvernements ne seront plus le facteur fondamental de l’économie pour commencer à être le Bitcoin. L’une des visions les plus radicales de ce qui va se passer.

Le côté pessimiste: Brandt et Burniske

De leur côté, les idées des analystes optimistes contrastent avec les prédictions faites par des investisseurs beaucoup plus conservateurs, qui gèrent des scénarios beaucoup plus sombres pour Bitcoin. Nous parlons de Peter Brandt et Chris Burniske.

Pour Peter Brandt, la situation générée par le Coronavirus sur le marché du Bitcoin a totalement changé les tendances au sein de la crypto-monnaie. Eh bien, si vous pensiez auparavant qu’il pourrait entrer dans un rallye haussier aussi important qu’en 2017, après les premiers effondrements causés par la maladie, vous auriez annoncé la possibilité d’une baisse du BTC à 1000 $.

Un scénario similaire à celui géré par Chris Burniske, partenaire de Placeholder. Pour qui, la situation du marché est si délicate que l’on pourrait encore voir le minimum BTC. Pouvoir faire tomber la crypto-monnaie une fois de plus en dessous de 4000 $, comme il l’a commenté en donnant ses prédictions Bitcoin sur son compte Twitter:

“Beaucoup de gens demandent où se trouve le fonds Bitcoin. La version courte est que vous ne seriez pas surpris si nous assistions à une répétition de notre creux historique en 2018 près de 3000 $. Historiquement, je me suis appuyé sur le taux de change à 200 semaines (…) comme notre plus bas marché baissier, mais nous sommes descendus de cette ligne lorsque nous sommes passés de 5 500 $ mardi dernier. »

