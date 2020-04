Coronavirus: Boots embauche plus de 500 chauffeurs pour livrer des médicaments

Les nouvelles recrues rejoindront l’équipe de livraison et de collecte de Boots Pharmacy // Boots rédige plus de 500 chauffeurs pour livrer des médicaments à des clients vulnérables // Le détaillant a déclaré avoir introduit le service de livraison dans 40 autres magasins au Royaume-Uni

Boots a embauché plus de 500 chauffeurs pour délivrer des ordonnances aux personnes vulnérables à travers le Royaume-Uni au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le détaillant de produits de santé et de beauté a introduit la livraison de médicaments sur ordonnance dans 40 autres magasins au Royaume-Uni.

Les nouvelles recrues se joindront à l’équipe de livraison et de collecte de la pharmacie Boots, qui continue d’aider les communautés locales pendant la crise de Covid-19 en fournissant des médicaments sur ordonnance essentiels à ceux qui s’auto-isolent ou ne peuvent pas se rendre à leur pharmacie locale.

Les bottes ont délivré en moyenne 90 000 prescriptions par semaine le mois dernier et ont augmenté ce chiffre à environ 150 000 au cours de la dernière semaine.

Beaucoup de conducteurs ont perdu leur emploi ou ne peuvent pas travailler normalement à cause de Covid-19.

“En tant que service public essentiel, Boots a un rôle et un devoir particuliers de soutenir le NHS de toutes les manières possibles”, a déclaré Boots UK et le directeur des ressources humaines de ROI, Nathan Clements.

«Je tiens à remercier tous nos collègues, en particulier ceux qui nous ont récemment rejoints – non seulement en tant que chauffeurs, mais aussi dans nos entrepôts et pharmacies, et nos partenaires, qui s’avancent en première ligne pour aider à soigner les patients de partout la Grande-Bretagne.”

Boots a déclaré avoir rationalisé son processus de recrutement pour embaucher des travailleurs essentiels le plus rapidement possible.

Cela a réduit le temps entre les entretiens et l’envoi des offres de contrat à seulement deux heures dans certains cas, les nouveaux employés pouvant commencer à travailler dès le lendemain.

