Coronavirus, car il est considéré comme un risque mondial

L ‘Organisation mondiale de la santéla semaine dernière a augmenté le niveau de risque de la coronavirus globalement, en passant de «modéré» à «élevé». En Chine, où la plupart des cas d’infection restent concentrés, le risque est considéré comme «très élevé». Au 4 février 2020, le coronavirus avait causé 427 décès et plus de 20 700 infections.

Aucun vaccin ne peut encore endiguer l’épidémie et c’est pourquoi les autorités sanitaires de différents pays ont mis en place de nombreuses mesures de sécurité pour isoler au maximum les personnes infectées par le virus. Il s’agit de la seule intervention qui, à l’heure actuelle, peut contenir la propagation de la maladie.

Coronavirus, moins mortel que la grippe commune?

Pourtant, il a été écrit ces jours-ci, la grippe saisonnière a fait beaucoup plus de morts que le coronavirus. Pour le moment c’est vrai. Aux États-Unis seulement, les Centers for Disease Control and Prevention ont calculé 2100 décès en 2019 et estimé 4,6 millions d’infections.

Dans le même temps, le coronavirus est mortel dans une proportion plus faible que d’autres virus comme celui de Sars, dont l’épidémie a éclaté en 2002-03. Si Sars s’avère mortel dans 10% des cas, le coronavirus est estimé à moins de 3% des infections. Cette dernière, cependant, est beaucoup plus dangereuse que la grippe saisonnière qui ne tue que dans 0,1% des cas. Et c’est beaucoup plus contagieux que Sars.

Parce que l’alarme sur le coronavirus

Pourquoi, alors, l’OMS et les autorités sanitaires nationales trouvent-elles le coronavirus si dangereux? En résumé, c’est la combinaison de trois facteurs: elle se propage très rapidement, présente un niveau de danger plus élevé que la grippe saisonnière et, pour le moment, aucun vaccin ne peut contenir sa prolifération.

Entrons dans les détails des trois aspects, à commencer par la contagiosité. Selon un article publié dans le New England Journal of Medicine, chaque personne infectée par un coronavirus peut infecter en moyenne 1,5 à 3,5 personnes, contre 1,5 pour la grippe saisonnière. C’est une différence très pertinente. Seulement cinq personnes touchées par le coronavirus pourraient provoquer l’infection de 368 personnes en seulement cinq cycles d’infection, contre les 45 infections qui se produiraient avec la grippe saisonnière dans les mêmes conditions.

L’absence de vaccin facilite également la prolifération du virus. Selon les prévisions les plus optimistes, il faudra au moins un an de recherche avant qu’un vaccin contre le coronavirus puisse être développé et mis en vente. Cependant, le génome du virus a déjà été isolé et l’essai de phase 1 du vaccin pourrait commencer dans quelques mois.

Jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible, cependant, la seule défense contre la propagation exponentielle du coronavirus reste l’isolement des sujets malades et la surveillance de ceux des zones à risque de contagion. C’est exactement ce qui se passe non seulement en Chine, mais aussi en Italie. Pour réduire au maximum les contacts avec les zones à risque, par exemple, les vols directs entre la péninsule et la Chine ont été suspendus jusqu’à fin avril (sauf nouvelles dispositions).

Aux États-Unis et en Australie, l’accès est temporairement refusé à tous les voyageurs qui se sont récemment rendus en Chine. Des restrictions de visa ont également été décidées dans des pays comme la Russie et le Kazakhstan.

Pour le moment, les citoyens de Wuhan qui ont voyagé à l’étranger avant le blocus seraient les porteurs les plus probables du virus en dehors de la Chine. Il y avait environ 3 500 départs de Wuhan à l’étranger chaque jour.