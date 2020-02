Coronavirus, Casoli (Elica) optimiste: “nous sortirons plus forts”

«La situation crée de l’appréhension mais nous sommes conscients que nous devons faire notre part. Nous devons prendre soin de la santé de nos employés et nous le faisons calmement, sans alarmer, en essayant de comprendre quelles sont les bonnes mesures à prendre. Dans le même temps, nous restons toutefois agressifs et dynamiques. “

Francesco Casoli, président de Groupe d’hélices, ne cache pas ses inquiétudes quant aux conséquences que l’urgence du coronavirus aura sur l’économie italienne, mais envisage l’avenir avec optimisme.

“À mon avis, il y a une course à ceux qui font l’action la plus forte, sans penser que tout cela aura des répercussions non seulement du point de vue organisationnel de la vie publique mais aussi sur l’économie”. Le risque est de créer des problèmes plus importants que ce que cette épidémie nous donne “, a déclaré le numéro un du groupe d’appareils électroménagers Marche, lors de la transmission”Coronavirus, Italia Rialzati », diffusé ce matin sur le site de Wall Street Italia.

L’entrepreneur des Marches confirme qu’en ce moment il semble “très difficile de prévoir les dégâts” mais l’esprit qui règne dans l’entreprise n’a pas changé: “nous continuons à travailler avec la même passion qui nous a toujours distingués. La nôtre est une entreprise qui a des bureaux dans le monde entier, y compris en Chine. Paradoxalement – a-t-il poursuivi – de nos jours, notre bureau chinois est celui qui nous pose le moins de problèmes. Nous avons rouvert et travaillons plus qu’avant. Là, la psychose est vaincue. “

Casoli a ensuite expliqué que, pour faire face à l’urgence, dans l’entreprise “ils ont défini des règles précises et strictes que nos employés suivent. Evidemment, nous ne lésinons pas sur les investissements de désinfection des locaux “.

Pour l’avenir, Casoli a expliqué:

«Pour le meilleur ou pour le pire, je pense que nous sortirons très renforcés à partir de ce moment. Notre entreprise a connu son meilleur temps après un événement catastrophique, c’est-à-dire après un incendie qui a détruit une usine il y a des années. Cette situation, aussi grave soit-elle, nous a fait prendre conscience de notre force “.