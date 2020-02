Coronavirus: ce que signifie isoler le virus

Nouvelle étape importante dans la lutte contre les coronavirus. L’Institut Spallanzani de Rome a isolé le virus. Après les États-Unis, l’Australie et la Chine, l’Italie a également isolé certaines souches du 2019-nCoV devenir le premier centre en Europe à atteindre cet objectif.

Que signifie isoler le coronavirus

Il est le ministre de la santé Roberto Speranza qui lors de la conférence de presse a annoncé les résultats obtenus par l’équipe de chercheurs de l’Institut romain.

« Avoir isolé le virus cela signifie avoir de nombreuses occasions d’étudier, de comprendre et de mieux vérifier ce qui peut être fait pour arrêter la propagation. Il sera partagé avec l’ensemble de la communauté internationale. Maintenant, il sera plus facile de le traiter. “

Giovanni Rezza est celui qui précise ce que l’isolement du virus implique Directeur du Département des maladies infectieuses de l’ISS, l’Institut supérieur de la santé.

L’isolement viral, également réalisé en Italie par Spallanzani, permet de séquencer le virus et de le comparer avec les souches déjà isolées également en Chine et hors de Chine dans des pays comme la France et l’Australie pour évaluer d’éventuelles mutations. En général, leisolement du virus il peut aider à développer des méthodes de diagnostic, tester l’efficacité de molécules antivirales connues et identifier et améliorer les points faibles du virus afin de permettre le développement de stratégies thérapeutiques et d’identifier d’éventuelles cibles vaccinales “.

Comme l’expliquent les chercheurs, la disponibilité des données sur le virus permettra “d’affiner la méthodes de diagnostic existantes et en créer de nouvelles “. Il sera également plus facile d’étudier le mécanisme de la maladie pour le développement de traitements et le développement du vaccin. Maria Capobianchi, directrice du laboratoire de virologie de Spallanzani, a ajouté:

La disponibilité du virus dans un système de culture nous permet d’essayer des médicaments in vitro et de faire des études de pathogenèse, c’est-à-dire sur les mécanismes de réplication. Toujours lorsque de nouveaux virus sont découverts, le matériel de départ crucial est le virus car le disposer signifie disposer d’un outil pour parfaire le diagnostic et mettre en place des tests sérologiques qui ne sont pas encore là et qui test d’anticorps, donc la réponse des personnes à l’infection, également en termes de réponse neutralisante, c’est-à-dire protectrice, capable d’inactiver le virus “.