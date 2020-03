Coronavirus, ce que sont les euro-obligations et pourquoi l’Europe en a plus que jamais besoin

L’urgence sanitaire imposera à tous les pays européens des augmentations extraordinaires des dépenses publiques pour faire face aux conséquences économiques que le coronavirus apportera avec elle. L’argent qui sera utilisé pour acheter des fournitures médicales, mais aussi pour soutenir les revenus des ménages et éviter les faillites d’entreprises qui provoqueraient une crise économique en spirale.

Mais la capacité d’endettement de la zone euro est confrontée à bien plus de contraintes que celle des autres pays. En effet, il est explicitement interdit à la Banque centrale européenne d’acheter directement des titres de créance publique nouvellement émis. Jusqu’à présent, les efforts déployés par BCE grâce à l’assouplissement quantitatif, ils ont permis de réduire les taux d’intérêt sur les émissions d’obligations d’État, garantissant des économies substantielles en termes de dépenses d’intérêt des États.

En particulier, pour ceux Pays à dette publique élevée comme l’Italie, auquel les investisseurs demanderaient une prime de risque plus élevée. L’augmentation du spread italien, à ce stade, reflète la méfiance croissante des investisseurs sur la capacité à supporter le poids d’une dette croissante, face aux dépenses extraordinaires auxquelles le gouvernement est confronté et à la récession qui attend l’Italie.

Autrement dit, l’urgence du coronavirus risque de retrouver les faiblesses structurelles de l’union monétaire. Des faiblesses qui sont révélées avec force en réalité comme Italie, dans laquelle la possibilité de financer des dépenses d’urgence avec le soutien d’une banque centrale dotée de pleins pouvoirs n’est pas disponible. Dans ces conditions, si la situation empire, le seul résultat imaginable serait celui d’une augmentation constante des taux d’intérêt sur les obligations d’État italiennes, ce qui à son tour augmenterait de plus en plus le risque de défaillance du pays.

Proposition de Conte: les liaisons Coronavirus

Pour répondre aux besoins des pays les plus endettés et avec moins d’espace pour mener les politiques de déficit agressif nécessaires, le Premier ministre, Giuseppe Conte, le 17 mars, a évoqué la possibilité d’émettre des obligations d’État européennes spécialement conçues pour cette phase de crise: i Liaison coronavirus. Pour émettre ces obligations (en fait, Eurobonds) pourrait être la Banque européenne d’investissement, et la solvabilité serait, tous ensemble, les pays de l’Union européenne.

L’avantage de l’opération serait le suivant: en diluant les risques d’insolvabilité plus forts, tels que ceux de l’Italie et de la Grèce, avec ceux de l’Allemagne ou des Pays-Bas, le taux d’intérêt approprié serait nettement inférieur à ce qui serait autrement exigé uniquement à “l’émetteur Italie”.

Par conséquent, si les dépenses nécessaires pour faire face à cette crise étaient financées sur la base d’une garantie partagée, le poids en termes de durabilité serait bien moindre. Le problème qui, à ce stade du raisonnement, s’est toujours posé, cependant, est que les pays les plus “vertueux”, les plus efficients et les moins endettés n’auraient aucun intérêt immédiat à payer une partie du risque d’insolvabilité d’autres pays.

Non seulement cela: il a toujours été entendu d’introduire cette forme de financement à de meilleures conditions Berlindécouragerait un comportement plus responsable en termes de gestion des fonds publics là où il serait le plus nécessaire.

La crise qui frappe à la porte pourrait-elle suffire à convaincre les pays d’Europe du Nord que, du moins dans cette circonstance, les problèmes d’aléa moral peuvent passer à l’arrière-plan? C’est ce que l’ancien premier ministre espérait, entre autres Romano Prodi: «Cet événement tragique confirme que une union économique et monétaire reste incomplète et fragile si elle ne s’accompagne pas de la présence d’entités institutionnelles capables d’émettre des titres de dette publique avec lesquels financer les politiques d’intérêt général nécessaires “, écrit-il dans un discours publié dans Sole 24 Ore le 7 mars. “Ces affirmations doivent être considérées comme évidentes, mais nous savons par expérience que seule l’utilisation du terme” euro-obligation “a, au cours des dernières années, provoqué des réactions de rejet de nombreux pays, à commencer par l’Allemagne.

Un refus fondé sur la crainte que les euro-obligations ne soient qu’un véhicule avec lequel les Etats endettés tentent de décharger le poids de leurs dettes sur les épaules des pays dits “vertueux”.

Même le Premier ministre Conte a tenté de donner le ton, lors de la conférence conjointe avec les autres chefs d’État de l’UE: “Nous devons fournir à nos citoyens les soins médicaux nécessaires et la protection sociale et économique dont ils ont besoin. Il n’y a pas d’alternative. ” Et il a ajouté: “Si nous procédons divisés, la réponse sera inefficace et cela nous rendra faibles et exposés aux réactions du marché».

À peine 24 heures plus tôt, le président de l’Eurogroupe, Mario Centeno, a rappelé les propos de l’ancien président de la BCE, Mario Draghi, résumant les positions arrêtées par les ministres des finances de la zone euro lors de la dernière réunion: “Notre engagement aujourd’hui reflète notre ferme détermination à faire tout ce qui est nécessaire (tout ce qu’il faut) pour relever le défi du coronavirus, rétablir la confiance et soutenir la récupération “. Cependant, une référence explicite aux euro-obligations fait défaut.

Pour le moment, les mesures les plus importantes au niveau européen ont consisté à suspension des contraintes budgétaires, qui permettra aux pays de combler le déficit sans encourir de sanctions des points plus doux sur les aides d’État, qui permettra une aide directe aux entreprises et aux nationalisations, et un plan qui débloquera un total de 37 milliards de fonds.

Cependant, la véritable preuve de solidarité est attendue par les États membres précisément sur la question des euro-obligations anti-virus: les vrais amis, comme toujours, se voient en cas de besoin.