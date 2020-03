Coronavirus: certaines échéances fiscales ont glissé pour tous les contribuables

3 mars 2020, par Alessandra Caparello

L’urgence du coronavirus pousse certaines échéances fiscales importantes valables pour tous les contribuables à travers le pays. Le décret-loi n. 9 du 2 mars 2020, publiée au Journal officiel no. 53 du 2 mars 2020, contenant “des mesures urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs, aux entreprises et au tourisme en raison de l’urgence épidémiologique de Covid-19”.

Extension du modèle 730

Dans le détail, la prolongation des délais de présentation du modèle 730/2020 est attendue, celle-ci s’étalant de fin juillet au 30 septembre. Ils assurent aux techniciens qu’en tout état de cause il n’y aura pas de retard sur le décaissement des remboursements sur le chèque de paie ou sur la fiche de salaire qui arriveront dans le premier salaire utile. Ainsi, celui qui présente le 730 en mai sera payé (à crédit ou au débit) dans la rémunération du coupon de juin ou, tout au plus, dans celle de juillet.

Du fait de l’extension de la présentation du modèle 730, celui du 730 précompilé glisse également et ne sera plus disponible à partir du 15 avril mais à partir du 5 mai.

Certification unique

La date limite d’envoi des données sur les revenus, qui figure dans la certification unique qui passe le 31 mars, a également été reportée. La date limite pour la transmission des données sur les dépenses donnant droit à des déductions ou déductions (des intérêts à payer sur les hypothèques aux frais de scolarité pour les universités et les écoles maternelles, des primes d’assurance aux coûts de rénovation des logements individuels et des copropriétés) et du 28 février a également été reportée. devient le 31 mars 2020.

Pour les contribuables seulement zones rouges en outre, la suspension du paiement des amnisties fiscales a été décidée. Les délais de mise au rebut et de solde et annulation sont reportés au 1er juin, tandis que les délais de paiement des dossiers des caisses de sécurité sociale et d’assurances des particuliers et des entreprises sont également suspendus jusqu’au 31 mai. au 21 février 2020, ils avaient leur résidence ou leur quartier général opérationnel dans la zone rouge.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: