Coronavirus: c’est une véritable alarme. Des investissements sont nécessaires comme en 2008

Maintenant, l’alarme a sonné. Aujourd’hui, ceux qui se sont arrêtés pour écouter les nouvelles et les nouvelles ont compris l’état réel des choses. la coronavirus a peu à voir avec l’influence. Après tout, regardez le tableau suivant pour comprendre à quel point les deux maladies étaient différentes: le coronavirus est plus contagieux et a un taux de mortalité beaucoup plus élevé que la grippe saisonnière.

Si ces choses avaient été expliquées immédiatement, responsabilisant les citoyens, peut-être que quelque chose de plus aurait pu être fait pour contenir l’infection. Les gens ne sont pas stupides. La communication était trompeuse. Il y a eu quatre ou cinq jours de désir inexplicable de normalité et de superficialité. Dangereux oui, dangereux non. Jeux oui, jeux non. École oui, école non, puis encore oui, puis encore non.

Mais quel est le vrai sens de tout cela?

Le seul sens était de créer une rupture de conscience qui aurait dû et aurait pu être évitée.

Pendant ce temps, les chiffres augmentent et parlent d’une contagion difficile à endiguer pour éviter de ne pas effondrer un système de santé déjà en difficulté. Et les zones à contrôler se développent …

Beaucoup se tournent vers l’Italie pour “Unting Nation” du monde.

Les chiffres le diraient, c’est vrai.

Mais ce n’est peut-être pas un hasard si tout est parti de l’Italie qui, avec ses heures supplémentaires attractions touristiques et son produits de la plus haute qualité et valeur, finit par accueillir un nombre très élevé de touristes et d’acheteurs venus de Chine.

Et avec la Chine, nous avons des échanges commerciaux sans cesse croissants, avec des gestionnaires de notre maison qui voyagent constamment entre un continent et un autre.

Bref, nous avons été punis par notre vocation touristique et notre capacité à réaliser #SoloCoseBelle.

Italie est victime, pas graisseux.

Ceux qui sont malades ne devraient pas partir. Les vérifications doivent être effectuées au début. Les contrôles, à l’arrivée dans nos aéroports, se sont avérés insuffisants non pas parce qu’ils n’étaient pas efficaces, mais parce que chaque avion pouvait potentiellement se transformer en multiplicateur de contagion pendant le vol, une contagion qui ne pouvait pas être mesurée à l’atterrissage.

Mais bon.

Est-il utile de pleurer sur le lait renversé?

Maintenant, il est important de comprendre comment ne pas renverser davantage.

Ce sont les chiffres qui nous disent que l’attention doit être la plus élevée.

Michele Fanigliulo de notre Centre d’Etudes, celui de Wall Street Italie en ces jours il a gardé sous contrôle les données qui arrivaient quotidiennement de la protection civile.

Nous nous sommes comparés, les avons lus et relus, commenté leurs pourcentages, leurs éventuelles projections. L’historique de ces 13 derniers jours est contenu dans un tableau et un graphique.

Le graphique montre clairement que la croissance des infections a été légèrement freinée, mais 440 personnes par jour sont toujours 440 personnes.

Heureusement, le nombre de guéris commence à augmenter, mais le nombre de décès atteint également 4%.

L’Italie paie un prix plus élevé en termes de vies humaines. N’oublions pas que notre pays est le deuxième “plus ancien” au monde, après le Japon.

Personnellement, je déteste les pourcentages.

Ils ne prennent pas en compte les noms et prénoms des personnes, ils ne prennent pas en compte la douleur et la souffrance des patients et des familles, ils ne prennent pas en compte la peur.

la “La peur n’a pas de visage”, mon ami Alessandro Plateroti m’a dit l’autre soir.

Nous avons tous peur, même ceux qui sont appelés à prendre des décisions fermes sur des aspects auxquels personne de notre génération n’a jamais été confronté ont peur.

Nous n’avons vu que ce qui se passe aujourd’hui dans les films. Peut-être qu’en regardant des films, nous pourrions apprendre à nous comporter et quelles solutions adopter?

Peut-être.

La situation est extraordinaire, tellement extraordinaire et importante, étant donné que des vies humaines sont en jeu, que tout le pays est “en attente”.

Les agences de notation parlent déjà d’une éventuelle baisse du PIB italien de plus de 3% d’ici 2020.

Et je dirais: qui s’en soucie.

La situation est extraordinaire, tellement extraordinaire que Fed, la banque centrale américaine, sans même se rencontrer, a abaissé les taux d’intérêt d’un demi-point que maintenant, même aux États-Unis, ils sont proches de zéro.

Pourtant, alors que les écoles sont fermées en Italie, les usines sont arrêtées, personne ne tourne sur l’autoroute, les tables restent vides dans les restaurants, il n’y a pas de passagers dans les trains et les avions, tandis que dans les hôpitaux les gens ne trouvent pas de place, pendant qu’ils rouvrent les hôpitaux militaires, alors que l’on pense à qui sait quelles autres structures réquisitionner, tandis que les gens meurent aussi parce que l’aide ne peut plus les suivre avec la même capillarité des premiers cas.

Alors que tout cela se passe en Italie, la finance pense à la finance. Et pourtant pour financer ce que nous avons payé. Combien salée et chère était la facture payée pour renflouer les banques et l’euro. Combien de taxes, combien de taxes. Maintenant, il est nécessaire que le flux s’exécute à l’opposé.

Il est très juste, voire nécessaire, de penser aux entreprises, aux emplois et à toute la force motrice de l’économie qui maintient également l’entreprise qui agit en tant que rédacteur en chef du journal dont j’écris cet article.

Ici, non seulement le présent d’un pays est en jeu. Le coronavirus ira partout si vous ne l’enrayez pas. Ici, à travers un virus para-grippal, l’identité de chacun de nous, d’un pays, d’un continent, du monde est en jeu.

Draghi a déclaré en 2011: “nous ferons tout ce qu’il faut”.

Il faut revenir sur ces choix.

Pour sauver les banques, pour sauver l’euro depuis 2008, des milliers de milliards de dollars, des euros, Jen et qui sait quelles autres devises ont été dépensées partout dans le monde.

Maintenant, il faut partir de là.

C’EST URGENT coopération internationale.

C’EST URGENT un guide unique.

C’EST URGENT acheter des appareils respiratoires, des lits, des masques, des blouses, des gants en conserve, des seringues et tout ce qui est nécessaire et qui n’est pas disponible dans de nombreux établissements de santé.

C’EST URGENT rétablir la confiance des gens, des familles. De cette façon, la confiance dans les entreprises et les entrepreneurs est rétablie. Cette crise n’est pas financière. Elle ne vient pas de la finance, mais à long terme, si rien n’est fait maintenant, immédiatement, rapidement, de toute urgence, cette crise sera très vite économique et par la suite financière.

Si les gens s’arrêtent bloqués par FEAR, les entreprises s’arrêtent, la productivité s’arrête. S’ils s’arrêtent, les entreprises ne rembourseront pas les prêts bancaires.

Les banques vont souffrir et recommencer à sauter comme cela s’est déjà produit.

Ce que Nassin Taleb a appelé “Cygne noir“, La tempête parfaite n’est pas générée par le Coronavirus mais par la myopie des choix d’une Europe qui, après avoir passé des tests difficiles dans les années qui l’ont précédée, précisément sur le Coronavirus, pourrait sombrer définitivement.

Il n’y a pas d’alternative.

L’Europe est là ou pas. Maintenant. Ou plus jamais.

Hier, l’Ecofin s’est réuni. Il n’a pris aucune décision. Évidemment, ils ne comprenaient pas …