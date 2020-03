CORONAVIRUS: “CEUX À 22H00” L’épisode du 23 mars 2020

23 mars 2020, par la rédaction de Wall Street Italia

Alessandro Plateroti, Marco Giorgino et Stefano Caselli. Ils sont les compagnons de voyage de l’émission de ce soir. Nous parlerons des marchés financiers. Malgré toutes les interventions des principales banques centrales la semaine dernière, malgré l’intervention MEGA de la Réserve fédérale aujourd’hui, les marchés ne changent pas de ton et poursuivent leur descente, descente qui dure depuis un mois et qui a produit le Bull -Le marché le plus rapide de l’histoire financière. Marco Giorgino, de l’École polytechnique de Milan, Stefano Caselli, Bocconi et Alessandro Plateroti, nous aident à comprendre ce qui se passe. Suivez-nous.

