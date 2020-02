Coronavirus: combien de temps les détaillants seront-ils immunisés?

Les détaillants sont confrontés à des perturbations en raison de l’épidémie de coronavirus, de nombreux acheteurs hésitant maintenant à quitter leur domicile

Ce n’est un secret pour personne que le commerce de détail – ainsi que d’innombrables industries – ressent la chaleur de l’épidémie de coronavirus. En conséquence, beaucoup ont été obligés de fermer des magasins en Chine, tandis que d’autres ont déjà mis en garde contre les pénuries d’approvisionnement.

L’épidémie étant largement concentrée dans les principaux pôles commerciaux de la Chine continentale et maintenant de l’Iran, de l’Italie et de la Corée du Sud, COVID-19 a déjà incité les grandes entreprises à réduire les prévisions de revenus à venir.

De nombreux détaillants, en particulier ceux du secteur du luxe, ont constamment mis en garde contre les effets négatifs de l’épidémie sur les entreprises.

L’analyste de Forrester, Xiaofeng Wang, a déclaré à Retail Gazette que le secteur mondial du luxe était “fortement dépendant” des dépenses des acheteurs chinois. Les experts de l’industrie ont estimé que les consommateurs chinois ont dépensé 79,62 milliards de livres sterling pour le luxe en 2019, soit un tiers des ventes au détail de luxe dans le monde.

Le détaillant de luxe britannique Burberry a averti les investisseurs plus tôt ce mois-ci que l’épidémie avait un «Effet négatif important» sur demande, tandis que le propriétaire de Michael Kors Capri Holdings a averti cela pourrait entraîner un coup de 100 millions de dollars (77 millions de livres sterling) aux revenus.

Pour ajouter aux malheurs, le FTSE 100 a perdu 44 milliards de livres sterling le mois dernier, après que les groupes de vente au détail de luxe ont vu leurs actions chuter – et les problèmes se sont poursuivis cette semaine.

Les voyages sont également devenus un problème, le secteur du luxe dépendant des acheteurs chinois tant au pays qu’à l’étranger. Le manque de touristes chinois au village de Bicester est devenu à lui seul une source de préoccupation après Les visiteurs chinois auraient chuté d’environ 85% depuis le début de l’épidémie, en particulier depuis que British Airways a prolongé sa suspension des vols vers la Chine continentale.

«Avec moins de consommateurs asiatiques prêts à voyager, nous constatons une baisse significative des ventes de marques de luxe – prenons l’exemple de la réduction de la fréquentation des magasins de luxe comme Bicester Village», a déclaré Mark Allen, stratège chez Fitch.

L’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les détaillants est la pénurie imminente d’approvisionnement, liée à l’incertitude quant au moment où les usines reprendront la production.

«La vitesse et l’ampleur absolues de cet impact imprévisible sur les coronavirus ont déjà des ramifications considérables pour l’industrie de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale», a déclaré le directeur général de Gravity Supply Chain, Graham Parker.

«Les fermetures forcées imposées par le gouvernement chinois pour tenter de stopper la propagation du virus signifient que les usines sont fermées et les mouvements restreints créent des problèmes de travail.

«Les routes essentielles de transport terrestre, aérien et maritime ont été sévèrement restreintes et sont susceptibles de perturber considérablement la chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale.»

La consultante principale de Wunderman Thompson Commerce, Shalina Ganatra, a fait valoir qu’il était probable que les pays européens ne puissent pas produire des articles aussi rentables que la Chine, et qu’un changement dans la chaîne d’approvisionnement conduirait potentiellement les détaillants aux marges déjà faibles à répercuter leurs coûts accrus sur les consommateurs.

Le BRC a déclaré que, bien que l’impact immédiat soit sur les chaînes d’approvisionnement chinoises, «le coronavirus présente un risque potentiel important pour les détaillants britanniques».

Parallèlement, les ports maritimes européens ont été avertis que la fermeture d’usines à travers la Chine pourrait entraîner la suppression d’un cinquième du commerce du pays avec le continent.

Greg Lawless, de Shore Capital, a déclaré que les pénuries de marchandises pourraient commencer à apparaître sur les étagères dans les six prochaines semaines. Cependant, il a fait valoir que «les détaillants de vêtements vont bien pour l’instant», car ils auront suffisamment de stock pour durer jusqu’à ce que l’épidémie éclate.

En outre, Emma Wall, responsable de l’analyse des investissements chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que les actions de consommation discrétionnaire de LVMH et de Burberry avaient pris un coup tandis que le conglomérat de beauté L’Oréal a vu la volatilité du cours des actions.

“Les trois entreprises dépendent de l’Asie pour environ 30% des revenus”, a-t-elle déclaré.

«Les secteurs qui dépendent du commerce pour distribuer leurs produits sont menacés au fur et à mesure que les frontières sont fermées et que les pétroliers sont ancrés.»

Wall a ajouté qu’en dépit du fait que le coronavirus continue de perturber les marchés, “il est peu probable que le virus ait un impact continu sur les marchés mondiaux et la croissance économique”.

En fait, de nombreux détaillants ont commencé à s’adapter à l’épidémie en introduisant la diffusion en direct pendant les principales semaines de la mode.

Au cours de la semaine dernière, des cas confirmés de coronavirus en Italie ont bondi et ont amené la maison de couture italienne Giorgio Armani à annuler son défilé de Milan et à diffuser l’événement à partir d’une salle d’exposition vide pour les acheteurs intéressés.

Pendant ce temps, Gucci a retransmis en direct son défilé de collection automne / hiver pour femmes à Milan en utilisant Weibo – l’une des plus grandes plateformes de médias sociaux de Chine – dans le but de maintenir les acheteurs engagés.

On peut dire qu’en stimulant la demande de magasinage en ligne, l’épidémie a mis en évidence la nécessité plus large pour les détaillants traditionnels de continuer à passer d’une dépendance aux magasins de briques et de mortier à un modèle plus omnicanal. Mais alors que les gens achètent de plus en plus en ligne, le commerce électronique pourrait également être temporairement touché. Des perturbations logistiques pourraient affecter les livraisons, ce qui est négatif à court terme pour les acteurs du commerce électronique chinois.

Le géant chinois du commerce de détail Alibaba a averti la semaine dernière que des perturbations liées aux virus pourraient affecter la croissance de ses revenus au cours du trimestre de mars. Le chef de la direction, Daniel Zhang, a déclaré que le retard dans le retour des employés empêchait les commerçants et les sociétés logistiques de reprendre leurs activités.

Ganatra a fait valoir que malgré cela, les détaillants adoptaient la technologie – bien que les consommateurs soient peu susceptibles de saisir la technologie de la même manière lorsqu’ils achètent des produits, en particulier des produits de luxe. Au lieu de cela, ils sont susceptibles de prioriser la nourriture et les articles ménagers dans le but de les stocker en cas de pandémie.

Cela signifie que ce n’est pas seulement le secteur du luxe qui subit un coup. Les détaillants de mode dans le bas et le milieu du marché sont également touchés, car la Chine continue d’être une source clé dans leur chaîne d’approvisionnement.

Cette semaine, Primark est devenu le dernier détaillant de mode à émettre un avertissement sur certaines lignes plus tard dans l’année si les retards d’usine en Chine se prolongeaient. Malgré la menace, Primark, qui compte 500 fournisseurs en Chine, a déclaré qu’il était «bien approvisionné en couvertures pendant plusieurs mois» et ne s’attendait à aucun «impact à court terme» à la suite de l’épidémie.

Mardi, cependant, il a déclaré qu’il envisageait de délocaliser une partie de la fabrication dans des usines non chinoises en raison du coronavirus.

“À court terme, Primark, ainsi que d’autres détaillants, cherchera probablement des pays alternatifs pour combler le déficit de fabrication”, a déclaré Ganatra.

Cela fait plus d’un mois que le virus a commencé à faire la une des journaux, et à chaque mise à jour de l’Organisation mondiale de la santé, ou des nouvelles du virus se propageant dans une nouvelle région, il y a une réaction du marché.

Alors que de nombreux détaillants peuvent dépendre fortement des fabricants chinois, beaucoup ont également beaucoup de produits finis dans leurs chaînes d’approvisionnement, ce qui peut théoriquement résister au moins au mois de perturbation auquel l’industrie a été confrontée jusqu’à présent.

Si la perturbation se prolonge au-delà d’un mois, cela pourrait prendre un certain temps avant que la plupart des consommateurs ne ressentent vraiment l’impact. Cependant, les ventes au détail de produits finis, donc si les magasins ne peuvent pas vendre, alors l’impact serait immédiat.

Même s’ils font face à des pressions logistiques croissantes, les détaillants doivent s’efforcer de répondre aux attentes des consommateurs en prenant des décisions proactives et en étant disposés à faire des compromis ailleurs.

Les équipes de direction devraient renforcer leurs chaînes d’approvisionnement en appliquant les leçons qu’elles ont apprises ces dernières semaines – et continuer à apprendre pendant l’incertitude à venir.

