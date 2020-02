Coronavirus: combien pèse le “tourisme chinois” en Italie

3 février 2020, par Alberto Battaglia

Le blocus du trafic aérien entre la Chine et l’Italie établit clairement que l’une des conséquences économiques du coronavirus ne peut que toucher le secteur du tourisme. C’est un événement particulièrement néfaste si l’on considère que 2020 était destinée à être l’Année du tourisme de la Chine vers le Bel Paese, avec des flux qui auraient sûrement été plus élevés que par le passé.

Tourisme de Chine, les données

L’impact du tourisme chinois n’est en aucun cas négligeable. En fait, l’Italie est la destination touristique européenne préférée des Chinois devant la France, l’Allemagne et l’Espagne, selon l’Agence nationale italienne du tourisme (Enit). Les dernières données disponibles publiées par l’ENIT indiquent qu’en 2018, la présence de touristes chinois en Italie était de 5 millions, avec plus de 3 millions d’arrivées. Selon ENIT, les villes les plus visitées par les Chinois sont Milan, Rome, Florence et Venise.

Pour se faire une idée de l’importance des touristes chinois sur le nombre total de visites reçues du Bel Paese, il suffit d’observer le journal de la Banque d’Italie “Tourisme en Italie”, publié en juillet dernier. Ainsi, on apprend que les Chinois en 2017 représentaient 2,4% du total des touristes et constituaient 1,2% des dépenses effectuées.

Un impact particulièrement fort en Italie centrale, où 4,7% des touristes sont chinois, avec une augmentation de 269% de la part de 2010 à 2017.

Les Chinois dépensent plus que la moyenne en vacances

Chaque touriste du Pays du Dragon dépense en moyenne 116 euros par jour (en 2017) contre une moyenne globale pour les touristes de toutes nationalités de 100 euros. Selon une étude du CNA Study Center, les voyageurs en provenance de Chine sont particulièrement importants en ce qui concerne la nourriture et le vin, la conception et les vêtements.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: