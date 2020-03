Coronavirus: comment Covid-19 a évolué

Le nouveau coronavirus apparaît pour la première fois dans Wuhan, métropole de 11 millions d’habitants, capitale de la province chinoise du Hubei, en décembre dernier.

L’origine du nouveau Coronavirus

L’origine de l’épidémie de coronavirus en Chine c’est probablement un marché dans la ville de Wuhan dans lequel des chauves-souris, des serpents et d’autres animaux sauvages étaient vendus en plus du poisson. Le virus a ensuite été transmis des animaux aux humains et s’est propagé de personne à personne depuis lors.

Le 11 janvier, la première victime du pays a été confirmée et le 13 le premier décès à l’extérieur de la frontière, Thaïlande.

C’est le 17 janvier que les autorités chinoises confirment avoir identifié un nouveau type de virus, à savoir un coronavirus.

Avec le terme Le coronavirus fait référence à une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant du rhume à des maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). La raison de leur nom est donnée par leur apparence en forme de couronne vue au microscope. Le nouveau coronavirus est renommé “2019-nCoV”.

Après la Chine, les premiers cas de contagion font leur apparition Corée du Sud, Japon et Australie. Le 11 février 2020, l’OMS a donné un nouveau nom à la maladie causée par le nouveau coronavirus: Covid-19, abréviation de coronavirus disease 2019 ou, en italien, maladie de coronavirus 2019.

Coronavirus en Italie

C’est le 30 janvier lorsque la nouvelle des deux premiers cas également trouvés en Italie arrive, deux touristes chinois hospitalisés isolément à l’hôpital Spallanzani et se sont maintenant rétablis. De là, l’Italie décide de fermer le trafic aérien à destination et en provenance de la Chine.

Mais peu de temps après, un Codogno dans la province de Milan le patient 1, un Italien de 38 ans en bonne santé avec une insuffisance respiratoire sévère. Des centaines de cas positifs ont été enregistrés par la suite avec les principales flambées dans les régions de Lodi et de Vénétie. L’Italie a malheureusement dépassé la Chine en termes de nombre de morts.

11 mars l«L’Organisation mondiale de la santé déclare le pandémie de coronavirus et, à ce jour, le 26 mars, Il existe plus de 21 300 coronavirus dans le monde, plus de 471 000 infections.