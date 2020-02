Coronavirus: comment demander des remboursements, des vols aux billets de match

Les mesures de sécurité mises en place par les Régions et le Gouvernement pour contenir la menace de nouvelles infections à coronavirus ont, de façon prévisible, causé beaucoup d’inconvénients à ceux qui avaient fait des plans de voyage ou organisé leur temps libre.

L ‘Union nationale des consommateurscependant, il a clarifié les conséquences économiques de toute annulation de services et d’événements achetés à l’avance. Dans de nombreux cas, et ce ne sont pas de bonnes nouvelles, cliquez sur le droit au remboursement.

Matchs de football

Pour limiter les possibilités de contagion, le gouvernement a ordonné que les matchs de football se jouent à huis clos (dans les zones rouges, l’arrêt sera total).

Si le billet de match a été acheté en dehors d’un abonnement, le fan a le droit de demander le remboursement de l’accès unique en cas de match à huis clos. Le droit de restituer une partie de la somme payée pour l’achat du même abonnement est accordé au fan abonné.

Il ne sera pas possible de demander une quelconque compensation pour les dommages, car la décision de jouer les matches sous une forme différente a été prise par les autorités, sans aucune responsabilité pour les entreprises.

“Pour éviter toute confusion, il est bon de rappeler que l’Autorité de la concurrence a déjà entamé, le 7 janvier 2020, neuf procédures d’enquête contre les clubs de football de Serie A Juventus, Inter, Milan, Latium, Rome, Atalanta, Cagliari Gênes et Udinese, “coupable” de ne pas reconnaître dans leurs conditions générales de vente (disponibles sur les sites internet) le droit des consommateurs à obtenir le remboursement d’une partie de l’abonnement ou du ticket d’accès unique en cas de fermeture du stade “, spécifié l’Union nationale des consommateurs.

Billets pour concerts, représentations théâtrales

Dans ce cas également, la fermeture forcée des théâtres et les événements qui prévoient une forte proximité entre les spectateurs ont été suspendus par les autorités. De même, le droit au remboursement des billets achetés ou d’une partie de l’abonnement s’applique.

Vols à l’étranger

Quant à l’achat de billets d’avion, le National Consumer Union propose de contacter “directement la compagnie aérienne ou l’agence de voyages”.

Lorsque le règlement (CE) no. 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, c’est-à-dire si l’aéroport de départ se trouve dans un pays membre de l’UE (y compris la Norvège, l’Islande et la Suisse) ou si l’aéroport d’arrivée se trouve dans un pays de l’UE UE (y compris la Norvège, l’Islande et la Suisse) si le transporteur aérien est une communauté et que les avantages prévus par la législation locale n’ont pas déjà été payés, alors, en cas d’annulation du vol par la compagnie aérienne, le passager a droit à une assistance et remboursements (ou reprotection). En revanche, il n’a aucun droit à indemnisation, car l’annulation du vol est due à des circonstances exceptionnelles».

Toutefois, en cas de renonciation du passager, à savoir pour un vol non annulé, ni par décision du gouvernement ni à l’initiative de la compagnie aérienne, malheureusement il n’y a pas de remboursement automatique. Il est donc nécessaire, si la compagnie aérienne n’accepte pas la demande du consommateur, qui doit évidemment être motivée par l’urgence sanitaire, de devoir passer par les voies légales.