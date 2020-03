Coronavirus: comment demander un remboursement pour les voyages et les billets

Parmi les secteurs les plus touchés par propagation du coronavirus en Italie, le secteur des transports et du tourisme en souffre certainement. À la lumière des mesures extraordinaires récemment approuvées par le gouvernement, Federconsumatori a établi un vademecum sur la manière de demander un remboursement pour les voyages et les billets. La législation est en vigueur du 23 février 2020 au 2 mai 2020, sauf réitérations ou transformations à voir ultérieurement.

Voyages annulés: que faire

En détail, l’association souligne qu’il existe des catégories particulières de sujets qui peuvent se retirer du contrat et être d’accord avec les tour opérateur, avec l’agence de voyage ou avec le transporteur une solution alternative.

Ces sujets sont ceux soumis à la “quarantaine” et qui résident ou sont domiciliés dans les zones touchées par l’infection Covid-19 qui ont prévu des séjours ou des voyages avec départ ou arrivée dans les zones touchées par la contagion, la participation à des concours publics ou des procédures de sélection du public, des événements ou des initiatives de toute nature qui ont été annulés ou ont prévu des séjours ou des voyages dans un État étranger qui empêche ou interdit le débarquement, l’atterrissage ou l’arrivée.

La solution alternative que le tour-opérateur, l’agence de voyages ou le transporteur peut proposer à ces sujets est choisie parmi:

un forfait touristique de qualité équivalente ou supérieure;

le remboursement;

un bon égal au remboursement dû à utiliser dans l’année suivant son émission.

Le sujet peut en choisir une ou il peut décider d’exercer son droit de rétractation. Dans ce cas, vous devez communiquer avec le transporteur et / ou le voyagiste et / ou l’agence de voyage qui se trouvent dans l’un des cas ci-dessus, en joignant le document de voyage et la documentation certifiant la participation prévue aux événements annulés, demandant un remboursement. La demande doit être envoyée dans les 30 jours suivant la cessation des situations d’isolement, l’annulation des événements ou la date du départ prévu.

Les mêmes conditions s’appliquent pour les initiatives de voyage et d’éducation, actuellement bloquées: les utilisateurs peuvent droit de rétractation avant le début du voyage. Dans ce cas également, le remboursement peut également être effectué en émettant un bon d’un montant équivalent et à utiliser dans un délai d’un an à compter de la date d’émission.