Coronavirus: comment dominer vos émotions lorsque les marchés s’effondrent

6 mars 2020, par Alberto Battaglia

Du 19 février à aujourd’hui, le 6 mars, le Ftse Mib a perdu plus de 20% de sa valeur. la S&P 500, au cours de la même période, il a perdu 10,72%. Les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus sont encore difficiles à prévoir dans leur intégralité, mais il est désormais certain qu’elles seront très pertinentes.

Pour les investisseurs, en particulier pour les plus jeunes, qui n’ont jamais connu d’effondrement de part de cette ampleur en personne, c’est l’un de ces moments qui met les nerfs à rude épreuve. Est-il opportun de revoir l’allocation de votre portefeuille? Est-il approprié de vendre? Plus que des questions légitimes auxquelles il faut cependant répondre en isolant autant que possible la pensée rationnelle des émotions. Qu’il s’agisse d’acheter lorsque les marchés augmentent fortement ou de vendre quand ils s’effondrent – comme au cours des deux dernières semaines – l’important n’est pas de se laisser emporter. Voici quelques suggestions:

Séparer les problèmes de santé des problèmes financiers. Le fait que vous deviez changer vos habitudes quotidiennes, comme éviter les poignées de main ou abandonner le théâtre pendant des semaines ou des mois, ne signifie pas que vous devez également changer votre portefeuille. Prendre soin de votre santé est important – et cela peut générer une certaine pression en ce moment. Mais il vaut mieux ne pas mélanger les deux étages.

Si vous pouvez vous le permettre, consultez un expert. Les conseils financiers sont particulièrement utiles dans les phases de volatilité des marchés: non seulement parce que les experts financiers peuvent analyser plus en profondeur la situation individuelle du portefeuille, mais aussi parce que la comparaison directe permet de supprimer les actions impulsives (qui se produisent rarement révéler les gagnants). S’il n’est pas possible d’accéder à une assistance qualifiée, il est préférable de traiter avec quelqu’un avant de prendre des décisions importantes.

Renseignez-vous sur votre horizon temporel. Les corrections de marché sont particulièrement néfastes pour les proches de la retraite ou déjà hors du monde du travail: si l’exposition au risque n’a pas été réduite avant l’effondrement, via un portefeuille plus défensif, l’impact sera certainement plus sévère . En effet, par rapport à un jeune, la personne âgée a moins d’années devant lui pour profiter des fruits de la reprise des marchés. Les décisions défensives de se protéger contre la volatilité ont donc plus de sens, à ce stade, si vous êtes déjà en avance sur l’âge.

Considérez l’expérience du passé. Les hauts et les bas du marché font partie de l’histoire du capitalisme depuis le début. Les corrections de marché doivent donc être prises en compte. De la même manière, l’observation de l’histoire montre comment, après de fortes corrections, la récupération a toujours eu lieu en peu de temps. Bien sûr, ce n’est pas le cas pour tous les marchés: après la crise de 2008 (la pire depuis la crise de 1929), la Ftse Mib a eu du mal à retrouver des niveaux d’avant la crise, comme l’ensemble de l’économie italienne. Mais aux États-Unis et dans la plupart des autres pays, une reprise a eu lieu, amenant les marchés à de nouveaux sommets.

