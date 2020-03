Coronavirus: comment estimer l’impact sur l’économie

L’une des consolations et des espoirs les plus forts, pour les investisseurs qui ont été brûlés par les pertes des marchés dues à la propagation mondiale de l’épidémie de coronavirus, est que l’expérience historique suggère que l’impact économique des épidémies est généralement à court terme.

La comparaison la plus évidente est celle suggérée entre Covid-19 et le SRAS: les deux influences sont apparues en Chine, et toutes deux sont dues à des virus de la même famille, celle des coronavirus. Pourtant, la comparaison peut nous en dire peu sur ce que pourrait être l’impact économique de Covid-19: c’est ce que Christopher Kushlis, Asia Sovereign Analyst de la société de gestion d’actifs T. Rowe Price dit.

«Le SRAS a généré 8 098 infections et 774 décès dans 17 pays. Au moment de l’épidémie, le taux de croissance du PIB chinois a diminué de 2,1% au premier trimestre 2003 par rapport au trimestre précédent “, a déclaré Kushlis,” cependant, il existe des différences importantes avec la situation actuelle “.

La première différence, mentionnée à plusieurs reprises, réside dans l’importance beaucoup plus grande de l’économie chinoise dans l’économie mondiale actuelle, par rapport à il y a 17 ans. “Selon les calculs de nos experts, la baisse du taux de croissance chinois au premier trimestre 2003 en raison de facteurs idiosyncratiques internes à la Chine – y compris le SRAS – n’est que de 1%, tandis que le reste est attribuable à des facteurs externes tels que la croissance mondiale et le prix du pétrole. Pour cette raison, à notre avis, le SRAS n’est pas une bonne étude de cas pour comprendre l’impact potentiel du coronavirus “, a écrit Kushlis.

Compter les journées de travail perdues, une approche alternative

Selon T. Rowe Price comparer l’impact économique sur la base du nombre d’infections causées par les deux virus n’aurait pas beaucoup de sens. Pour cette raison, Kushlis suggère de “quantifier l’effet des jours de travail perdus à cause du virus sur la production globale”.

“Selon nos estimations, les mesures imposées par le gouvernement chinois début février ont entraîné une perte de 8 jours pour le pays dans son ensemble. La perte d’une journée de travail entraîne une perte de production d’environ 0,4%. En conséquence, une réduction de 3,2% du taux de croissance trimestriel de la Chine en raison de l’épidémie peut être estimée “, a déclaré l’expert.

“En observant la sensibilité de la croissance économique à la perte de jours de travail, nous pensons qu’une indication beaucoup plus fiable de l’impact réel du virus est obtenue qu’en multipliant non arbitrairement les effets du SRAS … la même méthode peut être utilisée pour estimer l’impact sur d’autres Les pays qui ont été durement touchés par l’épidémie, comme l’Italie “, a ajouté Kushlis, rappelant que les cas de Covid-19 sont déjà 15 fois plus nombreux que ceux atteints du SRAS.