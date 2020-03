Coronavirus: comment gérer au mieux le travail intelligent à domicile

2 mars 2020, par Alessandra Caparello

L’urgence du coronavirus a eu de nombreuses conséquences dans notre pays, y compris celles inévitables sur l’économie et le monde du travail. Dans ce dernier cas, les sociétés ont décidé de l’adopter smartworking, télétravail à domicile, pour leurs employés en attente de l’épidémie.

Mais dans la deuxième semaine de mesures extraordinaires pour l’urgence du coronavirus, les premiers signes émergent que le travail forcé à domicile teste les entreprises et les employés. si Methodos, une société de conseil-conseil spécialisée dans l’accompagnement des entreprises dans les processus de gestion du changement, révèle comment le travail intelligent, c’est-à-dire un travail intelligent et efficace, risque de se transformer en expérience négative.

Forcer tout le monde à travailler à domicile n’est pas soudainement un travail intelligent – note-t-il le PDG de Methodos Alessio Vaccarezza -. L’expérience dans les circonstances exceptionnelles actuelles montre, et c’est une bonne chose, que vous pouvez travailler à domicile sans trop de difficulté avec quelques précautions et attentions. Cependant, après le choc initial, le travail forcé à distance présente plusieurs inconvénients et il existe un risque qu’une analyse superficielle laisse croire que le travail intelligent crée des problèmes. Ce n’est pas le cas. Parce que la liberté est la base d’un travail agile. Liberté de choisir de travailler de la manière, à l’époque et dans le lieu les plus fonctionnels pour atteindre les objectifs. L’imposition forcée et prolongée déforme donc son essence (…) De plus, le “vrai” travail intelligent n’est jamais 7 jours sur 7, ni la forme dominante de performance au travail (à l’exception de certains chiffres particuliers).

À partir de là, Methodos identifie les effets secondaires du travail intelligent à gérer avec une plus grande attention et les solutions possibles pour venir en tête.

Recréer les relations sociales: la solution consiste à activer les webcams et à préférer les appels vidéo aux conversations simples ou aux appels téléphoniques. Voir des collègues stimule en fait la discussion et vous permet de générer l’effet “loisirs” même devant un écran. Une autre bonne idée pour les travailleurs est de se retrouver pratiquement à l’heure du déjeuner, de partager leur expérience dans la légèreté.

Séparation de la vie personnelle et professionnelle: dans ce cas, selon Methodos, il est nécessaire de dicter les limites de la manière de se concentrer aux moments appropriés, puis de se déconnecter complètement lors des pauses et des déjeuners familiaux (téléphone et ordinateur éteints). Les parents peuvent fixer des pauses convenues à consacrer uniquement et exclusivement à leurs enfants.

Faites attention au bien-être physique: dans ce cas également, les entreprises elles-mêmes peuvent prêter main forte, par exemple en organisant des cours virtuels de yoga le matin.

Ne pas reporter les engagements et retrouver la continuité (également grâce aux outils numériques): même s’il manque des vols, des événements et des ateliers, n’oubliez pas que nous avons d’excellentes technologies pour organiser à distance des choses avec un niveau d’interactivité, de participation et d’implication inimaginable jusqu’à il y a quelques années.

Préparez-vous à gérer la post-urgence: il est nécessaire de tirer les bonnes leçons pour mettre en œuvre des projets de travail intelligent structurés pour la normalité et pas seulement pour des situations exceptionnelles, pour évaluer le modèle de gestion managériale et faire une évaluation également au niveau des parties prenantes.

