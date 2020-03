Coronavirus: comment la consommation change, l’analyse d’Eumetra MR

par Fabrizio Fornezza

Avec les nouvelles mesures du week-end dernier et la décision d’étendre les mêmes mesures à toute la péninsule, communiquée par le président Conte dans les dernières heures, la visibilité du sujet coronavirus en Italie, il a regagné sa part, à la fois dans le pays et à l’étranger (avec des commentaires pas toujours amicaux, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays), avec une visibilité spécifique de la région de Lombard, actuellement confronté à une épidémie chaude.

Consommation: l’état actuel

Avec la nouvelle mesure gouvernementale, elle semble réactivée (bien que sur un ton mineur, mais nous verrons les effets des dernières dispositions dans les prochaines heures) courir vers le panier. Nielsen rapporte + 12% des achats, qui correspond probablement en grande partie au stockage par les familles et, dans une certaine mesure, à une plus grande propension à la consommation domestique, générée par la présence continue de toute la famille à la maison pour plus de repas par jour, du moins dans la plupart des cas. affectés par le phénomène.

quelques-uns les produits de désinfection affichent une tendance des ventes décuplée; Il convient de noter le sens des responsabilités des entreprises les plus importantes, qui ne semblent pas avoir profité de l’occasion pour une augmentation significative des prix de leurs produits.

D’un autre côté, du côté propensions à acheter semi-durables et durables, l’impression recueillie dans les recherches d’Eumetra MR est un fort ralentissement de la disponibilité à l’achat, de l’ordre d’au moins 30%. La zone de déplacement, malheureusement connue des mêmes nouvelles filtrées par les opérateurs du secteur, est évidemment pire.

La consommation semble particulièrement sensible à l’évolution des habitudes des consommateurs, plutôt qu’à la peur du virus lui-même. Une note non triviale qui nous rappelle comment le patient Italie (Lombardie en particulier) est actuellement décompensé: si nous contenons le virus avec isolement, nous étendons la profondeur de la crise sur les entreprises et la consommation (et vice versa).

Il n’est pas facile de trouver un remède qui parvienne à équilibrer les deux facteurs de risque. Mais plus que de reconnaître la difficulté avec laquelle les sujets institutionnels se déplacent pour gérer la décompensation, il est important de rappeler que le silence relatif du système d’entreprise risque de faire manquer au pays une contribution importante à la reprise.

Le rôle central des entreprises aujourd’hui et pour la reprise à venir

Il faut dire que le système des entreprises supporte déjà une grande partie de la charge: la souffrance quotidienne des entreprises – petites et grandes – est évidente, tout comme les initiatives RSE mises en œuvre par beaucoup. Mais les entreprises doivent désormais retrouver un leadership exactement comme pour la crise de 2008. Nous avons besoin d’initiatives, pour comprendre quels leviers peuvent stimuler les achats aujourd’hui, lorsque la centralité (peut-être involontaire, mais évidente) du logement génère diverses opportunités commerciales.

Quel rôle peut jouer le vaste cours d’alphabétisation informatique généré par le besoin de contact à distance, depuis le commerce électronique et au-delà, dans la consommation et les services. Quels sont les nouveaux paradigmes (nouveaux systèmes d’attente) qui entreront en vigueur dans les magasins de fréquentation et à travers le réseau physique Horeca.

On pense souvent que, après tout, trois (quatre?) Mois ne changent pas la vie des gens. C’est peut-être le cas, mais au cours des trois à quatre dernières années de crise, les changements de paradigme de valeur (et de prix) sur de nombreux marchés ont duré pendant une décennie. Les entreprises devraient mettre en place des comités de crise pour la gestion du changement stratégique, le marketing et la communication (qui cependant changeront et nécessiteront des tonalités et des sensibilités différentes).

Malheureusement, de ce point de vue, le télétravail ne semble pas fonctionner assez bien: les états-majors sont plus éloignés, les communications et les décisions se dégradent et dans la vitesse de combat et l’information modernes sont deux leviers fondamentaux. Un travail intelligent? Mieux pour la gestion de l’administration ordinaire.

Crise et opportunités

Les entreprises qui se demandent ce qui pourrait leur être utile à ce stade (au moins pour l’échantillon interrogé par Eumetra MR) identifient comme priorité d’étudier d’abord le changement global d’approche de consommation du consommateur (carte stratégique, peut-être avec des indications sur la persistance des signaux ) suivi des conséquences opérationnelles pour les canaux de vente et de l’impact sur les marques des différents secteurs.

Nous devons rapidement transformer ces questions en opportunités. Cet idéogramme n’était-il pas si célèbre en 2008 que les Chinois ont dit que la crise était une opportunité? Eh bien, le coronavirus l’est aussi. De cette crise (mondiale, pas lombarde), une nouvelle sensibilité émergera sur les questions de santé et de consommation. L’Italie a la possibilité – malgré les incertitudes de ces dernières semaines – d’être un leader non pas dans la maladie mais dans le traitement, aussi de la consommation et des marchés. Allons-y, si nous ne nous aidons pas, personne ne nous aidera.