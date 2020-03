Coronavirus: comment les autres pays de l’UE évoluent

Comparé à mesures prises par le gouvernement italien ces derniers jours, à partir du samedi 7 mars avec la fermeture de vastes zones du nord de l’Italie et, à partir du 10 mars, l’extension de la zone orange à l’ensemble du territoire national, les autres pays européens semblent toujours en retard dans l’approbation de mesures de confinement comparables . Toutefois, le nombre d’infections à coronavirus augmente également fortement dans d’autres pays clés de l’économie européenne. En France, deuxième pays le plus touché d’Europe après l’Italie, le nombre de sujets séropositifs a atteint 1412 unités.

Mesures en France

Les images du rassemblement de fans de la série de bandes dessinées “Les Schtroumpfs”, tenue sur une place dans une petite ville française, ont déjà fait le tour du web. Quelques heures plus tard, le ministère français de la Santé a pris les premières mesures pour réduire les possibilités de contagion potentielle, en suspendant les réunions qui comptent plus d’un millier de personnes, même à l’extérieur.

Pour l’heure, cependant, les mesures transalpines laissent encore place à des scénarios de risques importants. Le vote dans 36 000 communes françaises pour les élections municipales reste confirmé pour dimanche. Le parc d’attractions Disney, près de Paris, reste ouvert aux visiteurs malgré le premier cas connu de membres du personnel de Covid-19. Les musées et les théâtres sont également ouverts. Le même président Emmanuel Macronaccompagné de sa femme Brigitte, il a assisté à un spectacle vendredi soir, donnant l’exemple d’une vie culturelle qui refuse de s’arrêter. Des scènes qui n’auraient pas semblé déplacées même dans le #milanononsiferma, promu par la municipalité de la capitale lombarde il y a quelques jours. Ce hashtag apparaît aujourd’hui déjà éloigné et un peu superficiel au vu de la gravité de la situation sanitaire qui se dessinait.

L’Espagne renforce également ses mesures

L’Espagne, après l’Italie et la France, est le pays européen avec le plus grand nombre d’infections à coronavirus (1231 au 10 mars). La situation s’est rapidement aggravée entre le samedi 8 et le dimanche 9 mars, avec le doublement des cas signalés. La stratégie sanitaire a donc radicalement changé, prenant en compte le risque croissant pour la population espagnole. À partir du mercredi 11 mars, les écoles maternelles et tous les établissements d’enseignement, y compris les universités, fermeront leurs portes dans la région de Madrid, qui est passé de 202 à 578 cas et de 8 à 17 décès en vingt-quatre heures. C’est une mesure qui touche plus de 1,5 million d’élèves.

Des mesures similaires également dans les villes de Vitoria et La Bastida, au Pays Basque. Dans ces domaines, a indiqué le ministre de la Santé, Salvador Illa, la population et les entreprises sont invitées à privilégier le télétravail, la téléconférence et à organiser des rotations d’heures pour éviter les concentrations de personnes excessives.

Dans toute l’Espagne, cependant, les citoyens sont invités à rester chez eux lorsque des symptômes de maladie sont observés et à recevoir des visites médicales directement à leur domicile.

L’Allemagne plus lâche, “mais les restrictions vont augmenter”

la Allemagne, au 10 mars, est le quatrième pays européen par nombre d’infections coronavirus avec 1224 sujets testés positifs. Compte tenu de l’augmentation rapide du nombre d’infections dans le pays, le ministre de la Santé Jens Spahn a annoncé lundi 9 mars que les réunions de plus d’un millier de personnes devraient être annulées: “Après de nombreuses discussions avec les responsables, j’encourage vivement l’annulation de la des événements auxquels nous avons plus d’un millier de participants, jusqu’à nouvel ordre “, a écrit le ministre sur son profil Twitter.

Dans un article sur Bild, le ministre Spahn a déclaré que “limiter la vie publique n’est pas une décision facile” et que les citoyens doivent se demander à quoi ils peuvent renoncer: “Vous partez en vacances? Vous assistez à un concert? Jouer au soccer ou au hockey sur glace? “

Pour l’instant, l’Allemagne reste prudente mais n’impose pas d’interdictions impératives: “Je suis sceptique quant aux fermetures d’écoles à l’échelle nationale”, a ajouté le ministre allemand de la Santé. “Le point culminant n’est pas encore atteint”, a conclu Spahn, “nous prévoyons une nouvelle augmentation des infections et il y a aussi les premiers décès en Allemagne. Il y aura de nouvelles restrictions sur notre vie quotidienne».