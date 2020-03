Coronavirus: comment l’expliquer aux enfants

C’est l’un des mots-clés de ces jours, présent dans tous les journaux et discuté par les médias et les citoyens. Qu’est-ce que le coronavirus? Le comprendre n’est parfois pas facile, même pour les adultes. En ces temps de confusion et d’incertitude, il semble important d’expliquer aux enfants ce qui se passe. Pour le faire Yoopies, plate-forme qui a toujours été active dans le domaine de la garde d’enfants, a créé un guide très court qui explique et résume, à travers quelques concepts simples, le virus COVID-19.

Voyons cela en détail:

Qu’est-ce que le coronavirus?

Le coronavirus, également connu sous le nom de COVID-19, est un nouveau virus, d’origine asiatique, qui peut provoquer des symptômes tels que fièvre, difficultés respiratoires et douleurs corporelles très similaires à ceux de la grippe.

Toutes ces histoires pour une simple influence?

Pas vraiment. COVID-19 est un cousin du rhume, tous deux, en fait, issus de la même famille, qui comprend de nombreux autres virus, plus ou moins connus. COVID-19 ne s’était jamais produit auparavant et est resté inconnu jusqu’en décembre de l’année dernière, lorsqu’il a fait sa première apparition officielle en Chine.

Étant un virus jusqu’ici inconnu, donc jamais vu auparavant, il n’existe aucun remède spécifique pour le prévenir. Cependant, de nombreux médecins, chercheurs et scientifiques travaillent à trouver une solution à ce malaise qui fait si peur au monde.

Quels sont les symptômes de Covid-19?

Ce virus, qui comme nous l’avons dit, est lié à un rhume, présente des symptômes très similaires: mal de gorge, toux, fièvre, difficultés respiratoires.

Comment comprendre s’il s’agit d’un simple rhume ou du virus COVID-19?

Pour être sûr de l’identité du virus, il est préférable de contacter un médecin qui procédera à un examen d’évaluation, également appelé «écouvillonnage pharyngé», ou à l’analyse de l’infection présente dans la gorge.

Est-ce contagieux?

Bien que les enquêtes sur les formes de contagion soient toujours en cours, pour le moment, nous pouvons dire que le virus CODIV-19 est contagieux. En fait, il se transmet principalement par contact avec les gouttelettes d’haleine des personnes infectées.

Le CODIV-19 est-il vraiment si dangereux?

Seulement 1 personne sur 6 tombe gravement malade et développe des difficultés respiratoires à long terme. Les personnes les plus exposées aux complications sont les personnes âgées et celles dont l’état de santé est peu stable.

Cependant, pour des raisons de sécurité, dès que vous avez l’impression de vous sentir mal, il est toujours préférable de consulter un médecin. Pour être sûr de l’identité du virus, il est nécessaire de consulter un médecin,

Comment prévenir le virus?

Le respect des règles d’hygiène est très important dans ces situations. La prévention commence dès le lavage des mains. Il est bon de le faire plusieurs fois par jour, surtout lorsque vous rentrez chez vous après être sorti.

Frottez-les bien avec du savon et rincez-les soigneusement à l’eau tiède pendant au moins 30 secondes (vous pouvez en utiliser une

sablier ou un chronomètre pour vous aider!) en les frottant bien à l’extérieur comme à l’intérieur, sans oublier l’espace entre vos doigts!

Lorsque vous toussez et éternuez, mettez toujours vos mains devant votre bouche et lavez-les immédiatement avant de toucher tout autre objet ou personne.

Mais surtout …

L’une des choses les plus importantes à faire dans ces cas est de rester calme. Il ne sert à rien de s’énerver, de s’en prendre aux autres ou d’adopter un comportement absurde. L’hygiène et le respect des normes sont la seule priorité.