Coronavirus: comment l’Italie aborde les crises en s’imposant

L’Italie bat son plein depuis quelques jours urgence coronavirus. À ce jour, le bilan de l’infection Covid-19 dans notre pays compte 4 décès et 212 cas confirmés, à tel point que l’Italie se situe actuellement en troisième position en nombre d’infections.

Selon les experts, cependant, cette primauté en Italie doit être attribuée à un contrôle plus répandu des patients qui présentent des symptômes de la grippe.

Une situation en évolution progressive qui a conduit le gouvernement à publier un décret-loi urgent avec une série de mesures pour contenir l’infection.

L’excellence italienne en temps de crise

Mais ce n’est pas la première fois que notre pays est confronté à une situation d’urgence et a pu, plus ou moins, tirer le meilleur parti de chaque situation, en montrant son excellence au monde entier.

Partant directement du coronavirus, il était l’Institut Spallanzani à Rome le premier à isoler le virus en Europe après les États-Unis, l’Australie et la Chine. En isolant certaines souches de 2019-nCoV, il sera possible de “développer des méthodes de diagnostic, de tester l’efficacité des molécules antivirales connues et d’identifier et d’améliorer tout point faible du virus afin de permettre le développement de stratégies thérapeutiques et d’identifier d’éventuelles cibles vaccinales”. a déclaré Giovanni Rezza, directeur du département des maladies infectieuses de l’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità. Juste à Spallanzani, le chercheur hospitalisé pour un coronavirus a également récupéré.

Le pont Morandi reconstruit en un temps record

En dehors du domaine de la santé, dans l’histoire récente, nous nous souvenons de certaines tragédies qui ont touché de près la population. Nous parlons d’abord Pont Morandi à Gênes, s’est partiellement effondré le 14 août 2018, causant la mort de 43 personnes et de plus de 500 personnes déplacées. Pas même un an plus tard, la démolition du viaduc a commencé en février 2019 et la reconstruction a commencé 25 juin dernier, avec pose de la première pierre de ce nouveau pont. Le maire de la capitale ligure Marco Bucci à CorSera, il a déclaré:

«C’est un joli moment symbolique. En moins de huit mois, à partir du 25 juin, jour du premier lancer, nous avons toutes les batteries prêtes et c’est un message d’efficacité non seulement pour Gênes mais pour toute l’Italie. J’ai vu non seulement la capacité, mais aussi la fierté. “

En revanche, le glissement de terrain qui a abattu un pylône dans l’après-midi a été énorme viaduc Madonna del Monte sur l’autoroute A6, Turin-Savone. À peine 70 jours après la libération de toute la zone, le nouveau pont a été inauguré.

Sauvegarder le Costa Concordia

Avant la tragédie de Gênes, comment ne pas oublier le naufrage du Costa Concordia au large de l’île de Giglio dans la nuit du 13 au 14 janvier 2012. Depuis ce soir – quand il s’est penché à cause de l’impact contre un rocher – le bateau de croisière était resté couché sur le côté à l’embouchure du port . la Costa Concordia est revenu en position verticaleles 20 mois après le naufrage. Le chef de la protection civile de l’époque, Franco Gabrielli, chef de l’opération, s’est dit “surpris” par la précision du travail effectué.

“Toute la partie technique de l’opération de récupération de Concordia est fièrement italien “.

Ainsi déclara Gabrielli.

Le tremblement de terre en Émilie

Toujours en 2012, un violent tremblement de terre a fait trembler la terre en Émilie, la patrie d’un produit symbole du Made in Italy dans le monde, le parmesan. Les victimes étaient au nombre de 26 alors que les dégâts ont dépassé les 12 milliards d’euros, avec de nombreuses laiteries mises à genoux par le tremblement de terre. Beaucoup en effet formes de parmesan qui ont été brisées, envoyant des années de travail en fumée.

Mais c’est là qu’a commencé une course à la solidarité pan-italienne. Ces formes de fromages sont cependant mises en vente et en peu de temps elles sont récupérées, permettant ainsi à ces entreprises de se remettre après la dévastation.

Après quatre ans, selon les comptes officiels du consortium Parmigiano Reggiano, un million de familles, 6 chaînes de distribution, 59 laiteries impliquées dans les achats et les ventes solidaires, 380 laiteries engagées dans la récolte ont permis de reconstruire 17 entrepôts pour 37 laiteries de Modène, Reggio Emilia. , cantonnières et bolognaise.

Des histoires d’excellence et de solidarité toutes italiennes qui dans un moment comme le présent ne peuvent que nous faire espérer pour le mieux.