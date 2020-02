Coronavirus, comment surveiller les données d’infection en temps réel

21 février 2020, par Alberto Battaglia

Alors que Wall Street bat en retraite après la dernière vague d’infections en Chine et en Lombardie suit avec inquiétude la possible prolifération du coronavirus, il est très important d’avoir une image neutre de la situation sous vos yeux.

Et rien n’est plus aseptique que les chiffres. la Université Johns Hopkins aide la communauté scientifique et l’information du public grâce à un outil pratique, mis à jour très fréquemment, qui vous permet de visualiser (presque en temps réel) le nombre d’infections, de décès et de guérisons avec un emplacement sur la carte.

L’outil se compose d’un tableau de bord interactif, au sein duquel il est possible de parcourir les données et de suivre l’évolution de l’infection. (Ici le lien pour accéder à l’outil, ci-dessous la dernière mise à jour publiée le 21 février).

Ce que les chiffres suggèrent en ce moment

Il est bon de clarifier, juste pour tempérer les craintes légitimes d’une croissance exponentielle dans les cas d’infection, que la grippe induite par Covid-19 n’est pas mortelle dans la grande majorité des cas. On parle d’un taux de mortalité (bien que le terme technique serait létalité) entre 2 et 3%. Il n’est donc pas surprenant que, pour le moment, plus de 18 000 personnes qui avaient contracté le coronavirus ont maintenant complètement récupéré.

Au 21 février, il y avait 2 248 morts. En Europe, les décès constatés par coronavisus sont limités à un cas, survenu en France. En Italie, les cas d’infection sont passés à 6.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: