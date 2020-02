Coronavirus, conseils pour un travail intelligent et pacifique

Smartworking. C’est le mot d’ordre de ces heures pour les entreprises qui risquent de rester bloquées en raison de l’urgence sanitaire du nouveau Coronavirus. Dans les régions les plus touchées par l’infection, des efforts sont faits pour limiter au maximum les déplacements, tandis que l’un des décrets d’application du DL 23 février 2020 n. 6 facilite l’adoption du télétravail (comme cela a été expérimenté à plus petite échelle en raison de l’effondrement du pont Morandi), l’utilisation du travail agile est déjà massive dans de nombreuses entreprises.

“Ces jours de blocus forcé pourraient même être un accélérateur de changement”, dit-il Alessio Vaccarezza, PDG de Methodos Italia, cabinet de conseil spécialisé dans l’accompagnement des entreprises dans les processus de conduite du changement avec Digital Attitude et Accompany, deux startups tournées vers la transformation numérique. «Depuis un certain temps, une transformation culturelle est en cours concernant les modèles d’organisation au travail et de nombreuses réalités, en particulier les plus grandes et les plus internationales, sont prêtes à faire face à la situation que nous vivons. Ceux qui tardent à mettre en œuvre des plans structurés de travail intelligent devront déployer des efforts supplémentaires, mais se préparer en peu de temps est possible et, avec quelques précautions, vous pouvez éviter de perdre de la productivité “.

Confiance, mot de passe pour les dirigeants

Pour mettre en œuvre efficacement des formes de travail agiles, anticiper les éventuels accrocs et préparer les employés et la direction à travailler d’une nouvelle manière, Methodos a élaboré une série de conseils destinés aux travailleurs et aux peut-être qu’ils se retrouvent à faire du smartworking pour la première fois de leur vie, à la fois aux dirigeants, qui doivent expérimenter de nouvelles façons d’organiser, de diriger et d’évaluer leurs employés.

«La délégation et la confiance sont les concepts les plus importants pour ceux qui ont un rôle de direction – explique-t-il Giuseppe Geneletti, responsable du travail intelligent de Methodos. «Clarifier les objectifs, améliorer les résultats obtenus et responsabiliser sont les actions clés pour mettre en place un projet de travail intelligent gagnant. Il est alors nécessaire de faire des efforts supplémentaires sur le plan de la planification et de programmer des moments spécifiques de confrontation avec les gens de l’équipe: mieux en vidéo qu’avec un simple coup de téléphone “.

Cinq conseils pour les travailleurs

Pour les travailleurs, cependant, le défi est de reproduire l’état d’esprit à la maison au bureau. Les conseils de Methodos sont cinq:

1) Établissez clairement les horaires. Il est important d’indiquer les heures de début et de fin du travail. Consacrer des heures spécifiques au travail facilite non seulement la concentration, mais aussi l’alignement avec d’autres interlocuteurs, qui savent quand nous sommes disponibles et prêts à répondre.

2) Habillez-vous comme si vous alliez au bureau (ou presque). Il n’est pas nécessaire d’être hyper formel et en costume-cravate mais passer du mode “maison” au mode “travail” est très important pour se concentrer, et l’habillement joue son rôle.

3) Ffaire des pauses et bouger. S’il est essentiel, même à la maison, d’avoir le sentiment de “commencer” votre journée, de la même manière, lorsque vous faites une pause, vous devez vraiment vous déconnecter. “Pour cette raison, le conseil est de s’éloigner physiquement de l’espace de travail – explique l’expert de Methodos -. Faire un pas loin du bureau peut vous aider à vous vider l’esprit et à accorder plus d’attention à votre retour. “

4) Organiser les espaces. C’est-à-dire, avoir un bureau sans encombrement, avec des fichiers numériques et / ou des archives papier facilement identifiables et un espace adapté à l’entreprise. «Ce sont des éléments importants pour augmenter la productivité et rester concentré tout en travaillant sur les différents projets» souligne Geneletti.

5) Débranchez la fiche de la vie numérique. À la maison, encore plus qu’au bureau, le Web et les distractions sociales se cachent. “Pour tirer le meilleur parti du temps – Geneletti explique toujours – il est bon de faire taire ou de bloquer certaines applications, également à travers des outils qui limitent leur utilisation”.