Coronavirus: coup dur pour les entreprises italiennes, 641 milliards de revenus à risque

Au milieu de l’urgence du coronavirus, les économistes travaillent d’arrache-pied pour essayer de tenir compte des dommages possibles auxquels les entreprises seront confrontées dans les prochains mois en raison de l’arrêt forcé des activités commerciales. Étant donné que, compte tenu de la situation en constante évolution, il semble difficile de dresser un tableau futur, une étude récente de CERVED prévu par la République, essayez de dégager deux scénarios.

La première émet l’hypothèse que l’urgence du coronavirus se termine en mai et prévoit que, compte tenu de la période de deux ans 2020-2021, un chiffre d’affaires global de 275 milliards d’euros sera brûlé pour les entreprises italiennes.

Le second, nettement plus sombre, anticipe la poursuite de l’urgence jusqu’en décembre avec une fermeture complète des frontières des marchés européens. Dans ce cas, le retour à la normale prendra encore six mois et les conséquences économiques négatives seront nettement supérieures à la précédente. Dans les deux ans, ils partiront en fumée un chiffre d’affaires total de 641 milliards, entre les plus de 469 milliards de cette 2020 et les presque 172 de l’année prochaine.

«Lequel des deux scénarios va se matérialiser? Nous ne sommes pas des épidémiologistes, il n’est pas facile de répondre. Jusqu’à il y a quelques jours, nous aurions dit le premier. Maintenant, pour chaque semaine qui se passe sans améliorations, il est indéniable que la seconde gagne de l’espace “, a déclaré Andrea Mignanelli, PDG de Cerved, la société de recherche analyse depuis quarante ans les états financiers de toutes les sociétés italiennes.

Ces derniers jours, Cerved a publié une première recherche, dans laquelle il a calculé que si l’urgence du coronavirus se poursuivait jusqu’au milieu de l’année, la probabilité de défaillance des entreprises italiennes passerait de 4,9% à 6,8%.

Le secteur le moins touché serait le le secteur pharmaceutique avec un minimum de 2,6% pour (amélioration de 3,8%) alors qu’un pic à 10,6% est attendu pour le secteur de la construction (à partir de 8,1%).

Mais si l’urgence persiste jusqu’à l’année, la probabilité de défaut augmenterait à 10,4%, avec un minimum de 7,5% et un pic de 15,4% pour les mêmes secteurs.