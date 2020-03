Coronavirus court-circuite les bourses: Piazza Affari et Wall Street en négatif

La volatilité est le mot de passe qui caractérise les centres financiers au cours des dernières heuresurgence coronavirus. Après s’être ouvert à plus de 4 points, le Ftse Mib a ensuite ralenti son rythme à plus d’un point de pourcentage, pour redevenir positif et se déplace désormais autour de 0,15%. Avant l’ouverture des négociations, la Consob est intervenue pour interdire la vente à découvert sur un panier de 20 titres.

L’écart BTp / Bund s’accélère en milieu de journée, atteignant le maximum infrajournalier et pour l’instant l’écart de rendement entre le BTp de référence à dix ans et la maturité équivalente allemande s’élève à 280 points de base. Ouverture en territoire positif pour Wall Street le Dow Jones progressant de 1,80% à 20 553,21 points, le Nasdaq de 2,48% à 7 081,46 points tandis que le S&P 500 affiche une progression de 2,37% à 2 444,55 points mais maintenant, la Bourse de New York affiche une baisse d’un peu moins de 1%.

Analyse d’UBS

Comme il dit Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer UBS pour l’Italie, les marchés semblent en court-circuit.

L’indice américain S&P 500 a connu certains des pires jours depuis le lundi noir en 1987. L’indice de volatilité VIX, surnommé «l’indice de peur», a atteint un niveau de 80, ce qui est comparé à une moyenne à long terme de 20. Le marché obligataire a également subi d’énormes pertes, tant en ce qui concerne les obligations d’État d’Europe du Sud que les crédits à haut rendement.

Selon l’analyste, la réaction des marchés au cours des dernières heures et semaines a certainement été amplifiée par des phénomènes techniques.

Pour les investisseurs qui se croient déjà trop exposés à ce stade, le notre philosophie est de ne pas trop dévier de son allocation d’actifs et peut-être d’exploiter ces mouvements de marché pour rééquilibrer les portefeuilles, même fréquemment. Pour ceux qui estiment avoir besoin de réduire la volatilité, en plus de la diversification géographique, des obligations avec une notation élevée (peut-être avec des échéances à plus long terme), l’or, peuvent être utilisées, ainsi que le maintien de suffisamment de liquidité pour éviter de recourir aux investissements dans la plupart des moments. critique.