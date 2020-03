Coronavirus, dans un livre de 2008 apparaît la “prophétie” sur l’urgence sanitaire mondiale

Lorsque surviennent des événements traumatisants majeurs, qu’il s’agisse de la pandémie actuelle de coronavirus ou de l’attaque des tours jumelles, les théories du complot s’accompagnent souvent d’une chasse aux prophéties. Cette fois, cependant, les protagonistes ne sont pas les Malachi ou Nostradamus les plus connus, mais un écrivain et médium américain, Sylvia Brown, qui a disparu en 2013.

Le livre contenant la prophétie qui a circulé ces derniers jours d’abord sur les groupes Whatsapp, puis sur la presse, est «Fin des jours. Prédictions et prophéties sur la fin du monde”, Daté de 2008 et publié en Italie par Mondadori avec le titre prophéties.

Le texte de la “prophétie”

“D’ici 2020, il deviendra une pratique courante de porter des masques chirurgicaux et des gants en caoutchouc en public, à la suite d’une épidémie d’une maladie grave semblable à la pneumonie qui attaquera à la fois les poumons et les canaux bronchiques et qui sera réfractaire à tout type de traitement”, Écrivit Browne. “Cette pathologie sera particulièrement déconcertante car, après avoir provoqué un hiver de panique absolue, elle semblera disparaître complètement pendant encore 10 ans, rendant encore plus difficile la découverte de sa cause et de sa guérison”.

Étant donné les nombreuses similitudes avec l’apparition de Covid-19, le succès de la “prophétie” ne pouvait être assuré.

Pour prouver que, bien que fascinantes, les prophéties ont très peu de précision, il faut ajouter que sur la même page du livre de Browne, dans l’édition originale, il y a une autre prophétie sanitaire complètement fausse. Il s’agit d’une maladie bactérienne des oiseaux exotiques qui, en 2010, aurait déclenché des infections “similaires à celles des champignons” résistantes aux traitements antibiotiques. Comme cela est évident, rien de tout cela ne s’est produit.

Avec le recul, la même idée d’une épidémie “similaire à la pneumonie” n’est pas particulièrement originale pour l’époque où la prévision a été formulée en 2008.

À peine cinq ans plus tôt, l’explosion du SRAS en Chine avait déclenché des mesures de sécurité similaires à celles actuelles: masques, gants en caoutchouc. Sans surprise, le virus du SRAS-Cov-2, auquel le monde est confronté aujourd’hui, fait partie de la même famille que celle qui a explosé en 2003.