Coronavirus, défendre vos économies de panique (VIDEO)

3 mars 2020, par Alessandro Chiatto

coronavirus et investissements: comment défendre son épargne de la panique qui frappe les marchés? C’est une question que tous les investisseurs se posent, inquiets de la situation qui s’est produite à cause du virus qui a frappé l’Italie. Nous essaierons de répondre avec Leopoldo Gasbarro (directeur de Wall Street Italia), Lorenzo Alfieri (chef de pays Italie JP Morgan AM) e Giovanni De Mare (directeur Italie ventes de AllianceBernstein). Diffusion en direct à partir de 16h30.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: