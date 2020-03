Coronavirus, des confirmations de Pascale di Napoli pour le médicament antivirus

11 mars 2020, par la rédaction de Wall Street Italia

Une percée dans la recherche d’une solution efficace pour traiter les patients atteints de coronavirus. l’oncologue Paolo Ascierto, de l’Institut Pascale de Naples demande un protocole national pour étendre l’utilisation du médicament anti-arthrite tocilizumab chez les patients infectés par un coronavirus et gravement malades.

A Naples, explique-t-il, “les 2 premiers patients ont été traités en Italie, en 24 heures la thérapie a montré d’excellents résultats”. Cette méthodologie a également été utilisée dans les hôpitaux de Bergame, Fano et Milan. “Mais il est très important que son utilisation soit étendue dès que possible, afin que nous puissions sauver plus de vies”, explique Ascierto.

Dal Pascale a fait savoir aux gens que même Chine une amélioration a déjà été observée chez les patients ainsi traités, à tel point qu’ils ont confirmé l’efficacité du médicament tocilizumab contre le coronavirus, avec une amélioration des conditions de 20 patients sur 21 traités dans les 24 à 48 heures.

Après la confrontation avec les chercheurs chinois, un véritable groupe de travail a été mis en place à Naples, dirigé, ainsi que par Paolo Ascierto, par Franco Buonaguro (directeur de la biologie moléculaire et de l’oncogenèse virale de Pascale) et par Vincenzo Montesarchio (directeur de l’oncologie de l’entreprise) Hôpital des collines).

Seule une collaboration entre différents pays permettra de développer des armes efficaces contre Covid-19. Mais les résultats positifs du tocilizumab doivent être validés, pour cela une étude nationale multicentrique est nécessaire.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: