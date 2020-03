Coronavirus: des escrocs ont volé des dons de crypto

Aujourd’hui, l’humanité entière est confrontée à l’un des plus grands défis de notre histoire: le coronavirus. Eh bien, la maladie continue de faire des ravages dans la société, nécessitant le soutien de tous. Cependant, cela n’a pas empêché le groupe des escrocs qui ont volé des dons de crypto pour lutter contre le virus.

La bataille contre le coronavirus

Les derniers jours ont été cruciaux pour la lutte des nations contre le coronavirus.

Rappelant qu’après son arrivée en Italie, la maladie a commencé à se propager rapidement dans le monde occidental, faisant des ravages dans son sillage. Tant en termes de vies humaines, l’Espagne et l’Italie supportant le poids de centaines de morts, qu’économiquement en paralysant les activités productives et commerciales.

Cela a conduit la majorité des gouvernements occidentaux à prendre des mesures radicales pour arrêter la propagation du coronavirus. Passer de la suspension des vols internationaux à la mise en quarantaine totale de la population pour éviter la contagion.

Et bien sûr, au milieu de ce contexte, la solidarité a également commencé à fleurir, avec des centaines de personnes à travers le monde, des dons volontaires de ressources pour lutter contre le coronavirus dans les pays les plus touchés. Y compris les dons cryptographiques comme ceux que la Croix-Rouge italienne accepte.

Usurpation de l’OMS et dons de crypto

Malheureusement, et malgré la situation d’urgence que traverse le monde, il existe encore des groupes qui en profitent pour en profiter. Même en train d’arnaquer d’autres personnes, tout comme le groupe d’arnaqueurs qui a usurpé l’identité de l’OMS et volé des dons de crypto destinés à l’organisation.

Cela aurait été rapporté par l’analyste de cybersécurité de la société Sophos, Chester Wisniewski, à travers un tweet dans lequel il montrait un e-mail envoyé par un groupe d’arnaqueurs. De même, les escrocs ont demandé des dons de crypto en Bitcoin pour le fonds de réponse de solidarité contre le Coronavirus lancé par l’OMS.

Ce fonds royal a été lancé avec le soutien de deux des plus grandes sociétés technologiques au monde, Google et Facebook. Et il vise à collecter des donations cryptographiques auprès de particuliers pour faire face au Coronavirus, via le site officiel créé à cet effet.

La tentative de ces escrocs de personnifier l’OMS et de mettre la main sur l’argent destiné à lutter contre la pandémie nous rappelle que même en ces temps, nous devons rester attentifs aux informations que nous trouvons sur Internet. Car il existe des groupes immoraux désireux de profiter de la souffrance des autres. Faire de nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

