Coronavirus, des investissements rationnels en période de volatilité

Les marchés financiers ont été caractérisés par une forte volatilité ces dernières semaines. Nous avons demandé Ted Maloney, Chief Investment Officer, MFS Investment Management, quels sont les facteurs à prendre en compte pour faire des choix d’investissement éclairés.

Ted, nous avons vu récemment des mouvements de marché sans précédent. Comment prévoyez-vous de gérer l’équipe d’investissement en des temps aussi volatils et imprévisibles?

La semaine a été chargée. La propagation du coronavirus a provoqué des bouleversements majeurs dans les foyers, les écoles et les lieux de travail, et les marchés financiers sont devenus de plus en plus volatils. Les gouvernements du monde entier travaillent d’arrache-pied pour enrayer cette propagation, et nous aussi nous faisons notre part par de nouvelles méthodes de travail appropriées.

Notre objectif principal est et sera toujours nos clients, mais nous ne pouvons rien faire pour eux à moins de prendre soin de notre personnel ici chez MFS. Nous nous engageons à vous assurer que vous êtes en sécurité, dans les meilleures conditions pour travailler pour nos clients et que vous disposez des outils dont vous avez besoin pour faire votre travail, au bureau comme à la maison. Cela leur permet de se concentrer suranalyse des risques et opportunités du marché.

Nous le faisons grâce à une collaboration quotidienne et en utilisant notre plate-forme de recherche mondiale. Dans des temps agités comme ceux-ci, il est plus important que jamais de faire confiance à l’équipe et à son processus d’investissement.

Quel impact pensez-vous que l’épidémie de coronavirus aura sur les perspectives économiques et de bénéfices au cours des prochains trimestres?

Il y a une chose que nous pensons connaître avec certitude quant aux répercussions de l’épidémie de coronavirus: la croissance économique ralentira à court terme. Combien n’est pas encore clair, étant donné que nous ne savons pas clairement comment les choses vont se passer. Les effets économiques entraîneront un ralentissement ou une contraction de la croissance pour la plupart des entreprises et pèseront sur les marges, qui ont été assez élevées ces dernières années. Le ralentissement de la croissance a affecté le marché, mais on ne sait pas encore combien de temps et quelle sera sa gravité.

Si, d’une part, il est impossible de répondre avec certitude à cette question, d’autre part, nous pouvons et devons réfléchir à l’évolution des différents scénarios. Nous attribuons des scénarios de probabilité à ces scénarios et les modifions constamment à mesure que de nouvelles informations sont intégrées à notre analyse. Bien que les circonstances qui ont créé l’environnement de marché actuel soient défavorables, en tant qu’entreprise, notre objectif est de profiter à nos clients en période de volatilité, car les fondamentaux à long terme ont été beaucoup plus stables que les prix du marché quotidiens.

Il faut donc s’assurer analyser constamment les fondamentaux à long terme afin de profiter des opportunités de localisation des prix qui nous conduisent à acheter ou vendre des titres pour le compte de nos clients. Nous essayons de maintenir une vision rationnelle de l’analyse chaque jour, afin que lorsque des perturbations du marché se produisent, nous ayons une connaissance complète et précise des fondamentaux à long terme d’une entreprise et de ce qui motive leur activité.

Le marché haussier, qui dure depuis 11 ans, a conduit de nombreux investisseurs à acheter «aveuglément» une large part du marché et à adopter la mentalité «acheter à la baisse». Comment l’attention portée aux fondamentaux aidera-t-elle dans cet environnement plus volatil?

Des épisodes tels que l’épidémie de Covid-19 démontrent l’importance d’avoir une connaissance approfondie des fondamentaux d’une entreprise. Le nôtre plateforme de recherche mondiale il a été construit juste pour ça. Il nous incombe de comprendre le fonctionnement des entreprises, le fonctionnement de leurs chaînes d’approvisionnement mondiales, puis d’évaluer ce qui aurait pu changer. Il est trop tard pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionne pendant une crise et ceux qui se font prendre au dépourvu ne pourront jamais profiter de ce qui se passe sur le marché.

De telles crises soulèvent parfois des questions encore plus vastes et plus profondes, telles que, par exemple, que signifient des chocs comme l’épidémie de coronavirus pour les chaînes d’approvisionnement à long terme?

Nous assistons depuis plusieurs décennies à une mondialisation croissante, un vent important favorable à la croissance mondiale mais également contre l’inflation, qui se traduit par un contexte favorable aux prix des actifs. Si les frictions commerciales de ces dernières années – ainsi que ce qui se passe aujourd’hui à cause du virus – devaient inverser de façon permanente la tendance à la mondialisation, il y aurait des répercussions importantes sur la valeur des actifs. Amener cette tendance au niveau micro par les investisseurs, cela aurait de réelles implications pour les gagnants et les perdants à long terme, ce qui rend l’attention aux fondamentaux si importante.