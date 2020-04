Coronavirus, des sorties record de fonds obligataires mondiaux

Alors que les marchés boursiers perdaient des parts à un rythme jamais vu auparavant en mars, je fonds communs de placement ils n’ont pas épargné la panique des investisseurs. Cependant, les fonds d’actions n’ont pas été les plus durement touchés par les sorties nettes en mars, mais les fonds à revenu fixe.

En mars, les fonds obligataires ont en effet enregistré les sorties nettes mensuelles les plus élevées de tous les temps, selon les données d’Epfr Global: 227 milliards de dollars de remboursements nets. Les fonds d’actions, en revanche, ont enregistré des sorties nettes de 47,5 milliards de dollars, le huitième chiffre le plus élevé jamais enregistré. Dans l’ensemble, la fuite des fonds d’investissement mondiaux a dépassé les 300 milliards de dollars.

L’épargne gérée, un secteur sous pression

Dans ce contexte, les principaux courtiers internationaux tels que Jefferies, UBS, Bank of America et Morgan Stanley ont pu réduire considérablement leurs prévisions de bénéfices. Franklin Templeton, l’un des plus grands gestionnaires d’actifs mondiaux qui va bientôt acquérir Legg Mason, a annoncé que ses actifs sous gestion avaient chuté de 11,6% en mars. Jefferies, pour sa part, a rapporté 14 milliards de dollars de sorties au cours du même mois.

Bank of America a réduit les prévisions sur le BPA des 16 sociétés de gestion de fonds cotées en Amérique de 37% pour 2020 et de 42% pour 2021.

Par ailleurs, les scénarios de récession qui attendent les États-Unis n’éclairent certainement pas la situation du secteur pour les prochains mois.

Les pertes d’emplois dans divers secteurs de l’économie devraient réduire les entrées futures dans les régimes de retraite privés réduisant encore davantage les sources de revenus pour les managers, a commenté l’analyste UBS Brennan Hawkin, rappelant que le plan de sauvetage anti-coronavirus américain facilitait en outre le retrait anticipé de l’argent des comptes de retraite. “Ces actions aident les gens à surmonter ces moments difficiles, mais elles créeront des obstacles pour un secteur déjà en difficulté”, a déclaré Hawkin.