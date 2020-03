Coronavirus diagnostiqué avec un cadre supérieur qui a assisté à des conférences Ethereum

Faits saillants:

Le co-fondateur de TorusLabs, Zhen Yu Yong, a été diagnostiqué le 11 mars.

Zhen exhorte les personnes qui étaient en contact direct avec lui à recevoir des soins médicaux.

Un cadre d’un projet basé sur la blockchain a été diagnostiqué avec un coronavirus. L’individu a récemment assisté à deux grandes conférences liées à Ethereum, et pour cette raison, il a exhorté les personnes qui étaient en contact étroit avec lui à passer un test de diagnostic.

Zhen Yu Yong est le co-fondateur de TorusLabs, une société de services d’accès décentralisé. Aux premières heures du 11 mars, Yong a souligné qu’après être tombé malade, il avait été diagnostiqué avec le coronavirus COVID 19.

Récemment Yong a assisté à deux grandes conférences: ETHLondon, qui a eu lieu au Royaume-Uni entre le 28 février et le 1er mars; et la conférence communautaire Ethereum qui s’est tenue du 3 au 5 mars à Paris, en France. À travers un message sur Twitter, Yong a exhorté les personnes qui pourraient avoir été en contact étroit avec lui lors des deux conférences Ethereum à recevoir des soins médicaux pour exclure la propagation de la maladie.

Je suis tombé malade hier et je viens de recevoir un diagnostic de # COVID2019. Toute personne ayant eu un contact étroit avec @EthCC_ ou @ETHLondon avec moi devrait prendre des précautions supplémentaires et / ou se faire tester

– Zhen Yu Yong (Zen) (@zenzhenyu) 11 mars 2020

Quiconque est activement infecté par le coronavirus peut rapidement transmettre le virus aux autres. Cependant, au moment de la rédaction de cette note, cette personne est le seul cas confirmé de participant aux événements susmentionnés.

Yong a ajouté que, selon l’avis du médecin, l’infection “provenait probablement de France”. Curieusement, le pays européen a récemment interdit les réunions à huis clos de plus de 5 000 participants. Cependant, lors de la conférence communautaire Ethereum, il y avait moins de personnes, donc l’événement s’est déroulé conformément aux règles établies.

Le coronavirus retarde les événements de la chaîne de blocs

Des mois après la confirmation des premiers cas d’infection par le coronavirus COVID 19, l’effet de la maladie est indéniable. L’impact négatif ne fait que s’accélérer. Le nombre de décès dans le monde dépasse 4 000 personnes, tandis que plusieurs pays signalent de nouveaux cas, les écoles et les universités ont fermé leurs portes et les événements en direct sont reportés ou annulés.

Certains de ces événements incluent grandes conférences liées à l’écosystème blockchain et crypto-monnaie. L’un des premiers était TOKEN2049. Il devait initialement avoir lieu du 16 au 22 mars à Hong Kong, mais a été reporté à octobre.

Des semaines ont ensuite suivi le «Paris Blockchain Week Summit». Les dates de cet événement, initialement prévu entre le 30 mars et le 1er avril, ont été modifiées pour que l’événement se déroule du 9 au 10 décembre. Cependant, compte tenu du fait qu’il s’agit de l’une des plus grandes réunions de la blockchain cette année, on ne sait pas si l’interdiction de la France ne provoquera pas son annulation.

La plus grande maison de change par volume d’échanges, Binance, a également reporté son événement en direct. La Binance Blockchain Week devait se dérouler entre le 29 février et le 4 mars à Ho Chi Minh, au Vietnam. Malgré l’annonce de la suspension il y a plus d’un mois, Binance n’a pas précisé quand l’événement aura lieu.

Version traduite de l’article de Jordan Lyanchev, publiée sur CryptoPotato.