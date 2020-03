Coronavirus: d’Intesa à Bper, instructions pour les succursales

D’Intesa Sanpaolo à UniCredit à BPer. Les banques et les établissements de crédit italiens adaptent leurs opérations à l’urgence coronavirus.

Les dispositions pour les clients d’Intesa SanPaolo

À partir d’Intesa, à partir du 9 mars 2020, l’accès à toutes les agences sera autorisé du lundi au vendredi, de 08h30 à 13h00, uniquement pendant le temps strictement nécessaire aux opérations bancaires et en nombre ne dépassant pas le nombre de collègues à moment disponible.

Partout en Italie, les ouvertures sont suspendues samedi matin. Dans toutes les succursales, les clients qui souhaitent utiliser un masque facial peuvent le faire.

Enfin, l’accès aux self zones sera autorisé en nombre égal à celui des machines présentes.

Les branches ouvertes d’Unicredit

Après l’adoption du décret, UniCredit publie la liste des succursales régulièrement ouvertes au public dans les zones de confinement renforcées (région de Lombardie et provinces de Modène, Parme, Plaisance, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro et Urbino, Alexandrie, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padua, Treviso et Venice), qui sera mis à jour et intégré en permanence.

Nous travaillons pour rouvrir les succursales fermées dès que possible, nous lisons sur le site Web de la banque à Piazza Gae Aulenti qui rappelle aux clients qu’il est possible de consulter leurs relations (comptes courants, cartes de débit et de crédit, comptes de titres, cartes prépayées et Genius Cartes, hypothèques, prêts) et réalisez vos opérations de manière simple, rapide et sécurisée à travers les canaux suivants: Banque via Internet, Mobile Banking App et Banque via Téléphone. Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le numéro suivant: 800 32 32 85.

BPer: toutes les succursales ouvertes

BPER rapporte que toutes les succursales sont régulièrement ouvertes. Les services commerciaux sont garantis aux jours et heures d’ouverture habituels de la manière suivante:

respectant la distance de sécurité interpersonnelle d’au moins un mètre prévue par le décret

uniquement pour le temps strictement nécessaire aux opérations bancaires

Les clients qui ne souhaitent pas se rendre dans les succursales pourront utiliser nos services Home Banking à partir du site bper.it et de l’application Smart Mobile and Phone Banking au numéro gratuit 800 22 77 88.