Coronavirus: entre auto-certifications et amendes, voici ce qui change pour les voyages

Du mardi 10 mars au vendredi 3 avril, toute l’Italie est soumise à d’importantes restrictions de voyage, rendues indispensables par l’évolution de la contagion de COVID – 19. C’est ce que prévoit le DL publié dans la nuit au Journal officiel, qui comprend déjà un suivi ce matin dans les “zones de confinement renforcées”

Il y a trois raisons pour lesquelles il est possible de rester en dehors des communes de résidence ou de domicile.

Besoins de travail: les déplacements pour le travail sont autorisés (en cas de travail salarié, déclaration ou document d’entreprise)

Des raisons de santé: cas dans lesquels l’intéressé doit se déplacer pour suivre une thérapie, un traitement médical, qui ne peut être effectué dans la commune de résidence

Situations de nécessité: activité indispensable pour protéger un droit fondamental (en cas d’achat d’articles de première nécessité, là où ils ne sont pas disponibles dans votre commune, vous pouvez vous rendre dans les communes voisines.

La motivation du déménagement en cas de travail indépendant, de santé et de nécessité, doit être certifiée par un« Auto-déclaration, qui doit être présenté en cas de contrôle.

Il reste cependant interdiction absolue de se déplacer, sans exception, pour le personnes en quarantaine ou Coronavirus positif.

Pour rencontrer les citoyens qui n’ont pas le formulaire, la police des chemins de fer fera remplir les certificats lors de la vérification.

Nous vous rappelons également que les limitations concernent les personnes et non les marchandises.

Fonctionnement des commandes

Les contrôles seront effectués longtemps les voies de communication de la police de la circulation et deArme de carabinieri.

Au lieu de cela, la police des chemins de fer prendra soin, avec le personnel des chemins de fer de l’État, des autorités sanitaires et de la protection civile, contrôle tous les passagers entrant et sortant des gares. Dans ce cas, des contrôles seront également effectués sur la santé des voyageurs équipés de scanners thermiques.

Dans les aéroports également, il y a des contrôles pour les passagers au départ et à l’arrivée et, même dans ce cas, il sera nécessaire de montrer auto-certification pour sortir des zones de confinement renforcées. Les passagers arrivant doivent justifier le but du voyage.

Que se passe-t-il en cas de violation de la politique

En cas de violation, des sanctions sont prévues jusqu’àarrestation pour un maximum de trois mois et une amende pouvant aller jusqu’à 206 euros. Des pénis plus graves peuvent être imposés pour ceux qui adoptent des comportements tels que la fuite de la quarantaine pour le positif, qui peut constituer le délit de négligence contre la santé publique.