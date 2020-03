Coronavirus: entreprises à la recherche du vaccin (et décernées par la bourse)

4 mars 2020, par Alberto Battaglia

«Plus de 20 vaccins se développent dans le monde et plusieurs thérapies sont en cours d’essais cliniques. Nous attendons les premiers résultats dans quelques semaines “, a déclaré le directeur général de laOrganisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mais quelles sont les entreprises qui testent activement les vaccins Covid-19? Voyons certains d’entre eux.

Thérapeutique moderne

La société américaine de biotechnologie est arrivée à la phase 1 de l’essai clinique du vaccin: les premiers tests, selon ce que rapporte la CNN, pourraient commencer en avril – un processus qui durera cependant “au moins un an”. Depuis le début de l’année, les actions de Moderna Therapeutics sont en hausse de 43,89%, avec un bond en avant survenu la semaine dernière (grâce à l’espoir que la recherche sur le vaccin produira des résultats).

Inovio Pharmaceuticals

Cette société, l’une des «plus en vogue» en termes d’achats à Wall Street, a mis à jour aujourd’hui sa feuille de route du 3 mars pour le développement de son vaccin contre les coronavirus: les essais cliniques devraient débuter dès le mois prochain. L’accélération communiquée au cours des dernières heures a entraîné une Saut de 20% en bourse.

Curevac

Cette société de développement de vaccins a reçu 8,3 millions d’euros de financement d’un partenariat mondial pour développer un vaccin ARNm. “La technologie et la plate-forme d’ARNm de CureVac sont particulièrement bien adaptées pour répondre rapidement à une situation épidémique virale comme celle-ci”, a déclaré le CTO de CureVac Mariola Fotin-Mleczek le 3 février.

GlaxoSmithKline

Le 24 février dernier, la multinationale GSK a annoncé une collaboration avec le chinois Clover Biopharmaceuticals pour rechercher un vaccin contre Covid-19. En ce moment, la recherche est encore en phase préclinique. Le trèfle, écrit GSK dans son communiqué, pourrait rapidement produire de grandes quantités du nouveau vaccin, grâce à sa capacité dans le secteur de la bioproduction.

Johnson & Johnson

Comme cela s’est produit récemment avec des vaccins développés pour le virus Ebola, la multinationale J&J est également impliquée dans la recherche du vaccin contre le coronavirus – il est encore en phase de test préclinique.

Sanofi

Après avoir développé le vaccin contre la fièvre jaune et la diphtérie, Sanofi est actif dans la recherche du vaccin, essayant d’hybrider l’ADN du coronavirus avec des éléments génétiques du virus inoffensif: le résultat devrait être capable de stimuler la réponse immunitaire sans développer la maladie. Sanofi a déclaré que les tests de laboratoire commenceront dans les six mois, tandis que le vaccin sera testé sur l’homme dans les 12 à 18 mois. La commercialisation ne commencerait pas avant 2023.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: