Coronavirus, entretien avec Giuliano Noci: “Les effets sur la consommation pourraient durer des mois”

L’impact du coronavirus, malgré les contagions croissantes, sera principalement économique. Et cela affectera non seulement la consommation chinoise, mais aussi les activités étrangères qui se réfèrent à la demande du Dragon. Ce sont quelques-uns des points clés sur lesquels Giuliano Noci, Vice-recteur du pôle territorial chinois de l’École polytechnique de Milan, a tenté de focaliser l’attention lors d’un entretien avec ce journal.

Docteur Noci, le risque de propagation croissante des coronavirus a eu des répercussions majeures sur les bourses ce lundi 27 janvier. Compte tenu de votre connaissance approfondie de la Chine, nous aimerions vous demander si la réaction des marchés semble justifiée face aux risques qui sont apparus jusqu’à présent.

Il y a encore beaucoup d’incertitude. Ce vironavirus, selon les virologues, est un phénomène gérable, mais il risque d’avoir des répercussions économiques importantes. De mon point de vue, le véritable impact de cette pandémie sera économique. Les marchés l’ont immédiatement compris, l’incertitude règne et tout est bloqué.

J’imagine que cela se réfère, tout d’abord, aux mesures qui ont été prises pour contenir la contagion et les répercussions qu’elles auront sur les tendances de la consommation.

Les éléments sont nombreux, j’essaye de les lister. Premièrement, l’impact sur la consommation interne. Quant à la Chine, ce n’est pas un moment comme les autres: c’est la période de dépenses maximales en termes de consommation interne, en lien avec la Fête du Printemps – le correspondant de notre Noël. C’est une période de vingt jours durant laquelle 400 à 500 millions de personnes se déplacent uniquement en Chine, la propension maximale à dépenser est observée.

L’économie chinoise, contrairement à celle qui a été touchée par Sars [nel 2002-2003] il se situe à 50% sur la consommation interne. Cela seul est déjà un impact très important. Considérez donc que le climat d’incertitude que respirent les consommateurs chinois continuera de se faire sentir sur leur propension à dépenser quelle que soit l’évolution de l’épidémie. Je m’attends à ce que cette phase dure des mois.

D’après les différents contacts que j’ai avec la Chine, ils me disent que les villes sont effrayantes en ce moment: personne ne quitte la maison. Deuxième point: les usines restent fermées jusqu’au 9 février. Si, à la fin de cette période, ils devaient rouvrir, d’un point de vue industriel, les dommages seraient raisonnablement récupérables. Mais si la situation dépassait les répercussions, elles seraient très pertinentes en Chine, ainsi que pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. À mon avis, à cet égard, l’impact du coronavirus pourrait dépasser celui de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Troisième aspect: les relations internationales sont annulées.

Toutes les opérations qui ont dû passer par des accords commerciaux, des fusions et acquisitions, des coentreprises ont été bloquées. En fait, toutes les entreprises italiennes avec lesquelles je suis en contact ont suspendu toutes les missions en Chine. Depuis au moins un demi-mois, plus généralement, je ne vois pas d’Italiens qui peuvent sereinement aller au pays.

Selon vous, quels secteurs sont les plus exposés aux dommages causés par les coronavirus à ce stade?

Si nous parlons de l’Italie, le discours est très simple. Tout d’abord le tourisme: les consommateurs chinois sont le premier reçu en Italie, ils étaient trois millions en 2018, et une augmentation était attendue pour cette année en lien avec l’année de la culture et du tourisme entre l’Italie et la Chine.

Mais le tourisme en provenance de Chine sera considérablement affecté. Deuxièmement, le secteur du luxe: 50% de la demande de produits de luxe provient des consommateurs chinois. Par conséquent, les entreprises de luxe italiennes seront touchées. Troisièmement, le secteur de l’automatisation industrielle dont l’Italie est un exportateur. Dans un climat d’incertitude, la propension à investir a tendance à diminuer.

Pensez-vous que la Chine aurait intérêt à sous-estimer l’étendue réelle de la menace virale? Voyez-vous une méfiance quant à l’exhaustivité des informations fournies par les autorités?

Le monde occidental, conscient de ce qui s’est passé avec Sars, peut croire qu’il y a eu une sous-estimation de la menace. Moi qui connais les Chinois de plus près, je crois que cette fois ils étaient plus réalistes que le roi. Avec cette réaction si dure, si claire (dans laquelle les gens ne quittent pas leur domicile non seulement à Wuhan, mais aussi à Shanghai et à Pékin), les Chinois veulent montrer au monde des compétences de gestion très différentes et beaucoup plus efficaces que qui aligné avec Sars.

Il suffit de penser qu’à Xi’an, ville de 12 millions d’habitants dans laquelle 10 cas d’infection ont été enregistrés, 118 lignes de transports en commun ont été fermées ce matin.

Combien de temps durera cette situation de paralysie, selon vous?

Mi-février, après la période d’incubation de la maladie, les autorités chinoises feront le point. On comprendra donc si les mesures prises auront permis de limiter le problème. À ce stade, une phase de réouverture peut commencer, qui doit être progressive et non immédiate.