Coronavirus, espoirs du médicament utilisé pour l’arthrite et des Pays-Bas

Le médicament utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, tocilizumab, s’avère efficace dans le traitement de la pneumonie interstitielle causée par coronavirus, également sur d’autres patients traités en Italie et pas seulement sur les premiers cas traités à Naples.

“Nous expérimentons déjà, et nous commencerons par un projet à partir de lundi (aujourd’hui ndlr), également le célèbre médicament contre l’arthrite. Je dois dire que les commentaires que nous avons sont positifs “, a-t-il expliqué hier. le conseiller pour le bien-être de la région de Lombardie, Giulio Gallera, lors de la conférence de presse où la situation a été prise. “Pour un fait presque personnel – at-il ajouté – je vous dis que notre collègue Alessandro Mattinzoli, va beaucoup mieux grâce à ce médicament. Le conseiller au développement économique s’améliore clairement et nous sommes heureux de vous annoncer cette nouvelle. “

Fabriqué par Roche, le médicament sera fourni gratuitement à toutes les régions qui en feront la demande jusqu’à la fin de l’urgence.

“Les résultats sont prometteurs: trois se sont améliorés, l’un d’eux, nous pourrons bientôt le bloquer”, a-t-il déclaré dans un message vidéo sur Facebook, Paolo Antonio Ascierto, oncologue de l’hôpital Pascale , a parlé des progrès réalisés dans les tests du tocilizumab pour faire face à l’urgence du coronavirus. “Depuis samedi 7 mars dernier – écrit le médecin – 6 patients intubés ont été traités et l’état de 3 d’entre eux s’est considérablement amélioré et l’un d’entre eux sera bientôt extubé.

Tout cela a été possible grâce au réseau que nous, de l’Institut Pascale de Naples avec l’hôpital Cotugno, avons établi avec les services de réanimation et de maladies infectieuses d’un grand nombre d’hôpitaux à travers l’Italie, pour partager rapidement des informations sur les patients et réponses à la thérapie. Dans l’intervalle, nous continuons de collecter des données en attendant l’approbation par l’AIFA du protocole expérimental pour l’utilisation du tocilizumab dans le traitement des complications causées par COVID-19. C’est une guerre, mais nous y arriverons. “

À cet égard, l’Agence italienne des médicaments a annoncé qu’elle a lancé une “étude” sur le médicament pour la polyarthrite rhumatoïde utilisé sous une forme expérimentale à Naples et que d’ici quelques jours, au moins dix au maximum, il sera possible d’obtenir une réponse. sur l’utilisation de ces médicaments.

Les espoirs pour le traitement de COVID 19 viennent également dePays-Bas, où une équipe de chercheurs de l’université néerlandaise d’Utrecht dirigée par Chunyan Wang se développe le premier médicament spécialisé à attaquer le coronavirus Sars-CoV2.

Il s’agit d’un anticorps monoclonal, spécialisé dans la reconnaissance de la protéine que le virus utilise pour attaquer les cellules respiratoires humaines. Les chercheurs ont déclaré à la BBC qu’il faudra des mois avant que le médicament ne soit disponible car il devra être testé pour obtenir des réponses sur la sécurité et l’efficacité.

En se liant à la protéine Spike, qui se trouve à la surface du coronavirus, l’anticorps monoclonal l’empêche de se fixer aux cellules et de cette façon, il est impossible pour le virus de pénétrer à l’intérieur de se répliquer. Pour cette raison, les chercheurs sont convaincus que l’anticorps a un potentiel important “pour le traitement et la prévention de Covid 19”.