Coronavirus et 11 septembre 2001: les similitudes selon Breglia of Real Estate Scenarios

par Mario Breglia Président de Real Estate Scenarios

Même alors, le modèle de croissance de la ville, agglomération excessive et manque d’attention à la sécurité des citoyens. Un certain schéma de développement était tenu pour acquis.

Fin de la construction des gratte-ciel car les objectifs sont trop faciles à atteindre. Le nouveau modèle de développement devait se tourner vers les petites villes et non vers les métropoles. Comme aujourd’hui, le tourisme s’est effondré et la mondialisation a été remise en question.

Au Forum Scénarios, quelques heures après laattaque sur les tours jumelles, on parlait explicitement de “fin de l’immobilier”. Que s’est-il passé ensuite? Environ huit cents gratte-ciel ont été construits dans le monde, dont vingt en Italie. La population mondiale déplacée vers la métropole a augmenté de dix pour cent.

En février 2002 (conférence Censis), une discussion a eu lieu surexplosion de bulles immobilières”Après une augmentation des prix moyens et du chiffre d’affaires du marché de près de dix pour cent au cours des cinq dernières années.

Au cours de la période de cinq ans suivant le 11 septembre 2001, le marché immobilier italien a progressé de 27% (prix de près du vent) et celui européen de 35%, avec une augmentation des nouvelles constructions dépassant l’après-guerre.

Cette longue introduction introduit ma pensée actuelle, non pas de confort mais de stimulus pour le lecteur. À l’heure la plus sombre (et c’est certainement le cas), les éclairs de l’aube ne sont pas visibles. Cela viendra et nous apportera un nouveau monde.

La crise actuelle présente de nombreuses similitudes avec celle de 2001 (mais aussi avec celles de 1973 et 1930), où le tournage a vu de nouveaux marchés, produits et sujets.

Ces mois de suspension donnent une une nouvelle valeur à ce que l’on pourrait appeler un “espace de vie individuel”.

J’ai déjà parléinsuffisance de la plupart de nos maisons. Maintenant quelques réflexions sur les lieux de travail tertiaire. Nous avons attendu un travail intelligent et maintenant que nous le savons, nous avons hâte de retourner dans nos chers bureaux. Outre la faiblesse des réseaux et un double temps pour la moitié du résultat, nous avons vu que le travail est un échange d’idées, une collaboration, une synthèse entre les différents, un dialogue même sans paroles.

Il y aura un besoin de plus de mètres carrés par employé. La logique de l’exploitation intensive de l’espace n’est plus adaptée aux temps nouveaux. Où une nouvelle prise de conscience des besoins des gens s’ajoute aux besoins de santé.

Les lieux de travail doivent être repensés sur de plus grandes surfaces et avec des services innovants.

La récupération des nombreux conteneurs vides doit être une priorité, en plus des constructions nouvelles et différentes.

Nous bougerons moins et donc les zones centrales ou mieux connectées auront plus de valeur. Il y aura une nouvelle hiérarchie des investissements, comme cela s’est produit au début du siècle.

la vitesse du marché cela dépend non seulement de notre volonté, mais aussi des choix de politique économique nationale et internationale. Et donc le moment de la reprise est incertain. Mais à ce moment-là, nous aurons besoin de “plus de marché”.