Coronavirus et conseil: comment gérer les portefeuilles clients maintenant

La propagation de coronavirus en Italie, il s’est inévitablement répercuté sur les marchés financiers. Nous avons demandé aux principaux réseaux de conseillers financiers et de bureaux d’études indépendants ce qu’ils ont recommandé aux clients de faire.

selon Gianluca Scelzo, directeur général de Copernico Sim «Ces jours-ci, nous n’avons pas reçu beaucoup d’appels de clients inquiets de la propagation du coronavirus. Depuis quelques mois déjà nous avions conseillé aux clients de réduire le profil de risque des clients et de se diversifier dans un refuge sûr comme l’or. Nos portefeuilles sont prudents, ils n’ont pas connu de grandes fluctuations ces jours-ci. Nous ne voyons donc pas de panique chez les clients, cela signifie que nous avons bien travaillé sur le front de l’éducation financière avec les clients.

En regardant les marchés, il y a des secteurs défensifs qui progressent comme les secteurs pharmaceutique et aurifère. Ce que je dirais, ce n’est pas de paniquer, de ne rien vendre sur la vague de l’émotion. Si possible, nous vous recommandons de profiter de toutes les opportunités qui se présentent sur les marchés. Par exemple, ouvrir un CAP avec un horizon temporel de 5 à 7 ans “.

Le cabinet indépendant de conseil financier (SCF) partage également la même opinion. Consultique selon lequel «les marchés internationaux au cours des dernières séances ont connu une soudaine augmentation de la volatilité, avec également des renversements importants des indices. La situation du marché est liée à propagation dans le monde occidental du Coronavirus, les opérateurs étant avant tout concernés par les effets économiques désormais amplifiés par la mondialisation financière.

Dans sa philosophie de construction de portefeuille, Consultique utilise de larges critères de diversification des risques (par exemple, avec Obligations du gouvernement américain et métaux précieux), qui vous permettent de amortir les effets des phases négatives comme ça. À l’avenir, si la visibilité sur l’impact négatif à court terme est encore limitée, il est raisonnable de penser qu’une phase de normalisation suivra. “

Fidèle à ses principes de prudence, Consultique estime que des opportunités peuvent donc être créées pour être saisies, tout en restant cohérentes avec les objectifs d’investissement et son propre profil de risque. En fait, la planification des investissements doit prévaloir sur la panique à court terme.

Par rapport à la propagation en Italie du coronavirus, IWBank Investissements privés partage la position de la société mère UBI Banca et a prévu la fermeture temporaire (les 24 et 25 février) de ses succursales et centres de conseil dans les zones soumises aux dispositions normatives édictées par l’autorité publique.

«Sur le devant de la réseau de conseillers financiers aucune communication officielle n’a été envoyée aux banquiers, mais les responsables de référence sont en contact permanent entre eux et avec les professionnels opérant dans leur région pour définir les démarches à entreprendre, également à la lumière des communications publiques qui seront diffusées ” . IWBank rappelle ensuite que les conseillers financiers sont à la disposition des clients pour toute information ou besoin financier.

Dans les branches de Fideuram la prudence prévaut. Des avis sont affichés indiquant comment accéder aux installations, pour protéger les clients (l’utilisation de masques est autorisée, 1 accès client pour chaque employé présent dans la succursale, si possible pour privilégier les contacts à distance via mobile / pc / tablette, rencontres en face à face -a-vis à respecter les précautions d’hygiène déjà connues, il est rappelé à chacun les précautions d’hygiène diffusées par les autorités.

de Moneyfarm ils font savoir que le déclenchement de certaines flambées de coronavirus en Italie (sur lesquelles le positionnement de Moneyfarm est limité) s’est naturellement accompagné d’une grande inquiétude. selon Richard Flax, directeur des investissements de Moneyfarm «Si, du point de vue de la santé publique, des mesures de précaution sont appropriées, en ce qui concerne les investissements, il est bon d’évaluer les scénarios de manière rationnelle. Il faut absolument éviter les réactions instinctives et la raison en vue du contrôle, de la gestion des risques et des objectifs d’investissement (notamment du point de vue de l’horizon temporel).

Le positionnement des portefeuilles Moneyfarm est relativement conservateur pour tous les profils de risque. Les niveaux de volatilité qui se sont produits jusqu’à présent se situent dans les niveaux de risque et ne devraient pas compromettre les projections de risque / rendement à long terme. Certains changements tactiques sont activés en mettant l’accent sur les sources de diversification (plutôt que sur la réduction de la part) qui nous conduisent à privilégier une duration plus longue, des matières premières sélectionnées, des obligations émergentes. Ceci, nous le répétons, dans le cadre d’un positionnement stratégique qui reste inchangé “.