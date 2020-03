Coronavirus et crise économique: la recette de Draghi

Les gouvernements européens doivent rapidement l’absorber choc économique de la crise des coronavirus, également coût d’une dette élevée, puisque l’alternative est une destruction économique permanente.

Mot de l’ancien président de la BCE Mario Draghi, qui après des semaines de silence sort du placard, écrit un éditorial publié dans le Financial Times.

Considéré comme le sauveur de l’euro lors de la crise de la dette souveraine européenne, Draghi est invoqué par une partie de la majorité et de l’opposition en tant que prochain Premier ministre, au lieu de Conte, une fois la crise sanitaire passée.

Selon l’ancien numéro de l’Institut de Francfort, les gouvernements doivent protéger les emplois et le capacité de production, prise en charge et annulation la dette du secteur privé pour protéger lesoccupation et maintenir le revenu des familles touchées par la crise.

“L’alternative, une destruction permanente de la capacité de production et donc de l’assiette fiscale, serait beaucoup plus préjudiciable à l’économie et finalement au crédit du gouvernement”, a écrit Draghi, qui a démissionné en octobre.

Un chapitre distinct est consacré aux banques. Faisant valoir que la crise a des «proportions bibliques», Draghi affirme que les banques doivent rapidement accorder gratuitement des prêts aux entreprises et que les capitaux nécessaires à ces prêts doivent être fournis par les gouvernements sous forme de garanties afin de maintenir les emplois.

“Le coût de ces garanties ne doit pas être basé sur le risque de crédit de l’entreprise qui les reçoit, mais devrait être nul quel que soit le coût du financement public qui les émet “, a déclaré Draghi, qui s’est rarement exprimé depuis qu’il a quitté ses fonctions.

Draghi a dit que le la liquidité doit également être fournie par le biais des marchés de la dette ou même par le biais du système postal, si cela vous permet d’atteindre les gens plus rapidement. “Et cela doit être fait immédiatement, en évitant les retards bureaucratiques.”

Alors que certains craignent le coût d’une flambée des niveaux d’endettement, Draghi dit que les faibles taux d’intérêt seront maintenus pendant longtemps, ce qui n’ajouterait donc pas aux coûts de financement de la dette du gouvernement.